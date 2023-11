Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Toro, Leone, Vergine, Scorpione

Previsioni “appena giunte” dalla mente di Branko, uno dei principali esempi di astrologia applicata all’informazione in una realtà importante come quella italiana. L’oroscopo di Branko per domani 16 novembre 2023 è indubbiamente atteso ma costituisce anche una rubrica dall’elevato potere informativo ma anche immediatamente riconoscibile dagli appassionati. Branko resta una assoluta certezza in questo specifico come pochi tra gli ambiti zodiacali.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Toro

Difficile far cambiare idea al Toro, men che meno in queste ore, che saranno comunque relativamente tranquille per un profilo coerente a se stesso ma a volte troppo sicuro di se. Toro non troverà particolari “rivali” nell’imporre le proprie idee, anche se forse proprio per questo potrà volersi imporre in mancanza di reali avversità.

Avversità che però potrebbero palesarsi nella seconda parte della giornata, come forma di anticipazione per il resto della settimana che potrebbe invece sviluppare una serie di giornate poco tranquille ma anche stimolanti sotto vari punti di vista.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Leone

Poco propenso a sacrificarsi per gli altri, Leone potrebbe ricevere qualche rimbrotto da parte di qualcuno, che però difficilmente smuoverà il segno dalle proprie convinzioni molto radicate e molto poco “appetibili” per il segno. Vivrà come spesso accade al di sopra delle considerazioni che percepisce come importanti. In sintesi Leone riceverà alcuni feedback negativi ma potrebbe non accorgersene.

Probabilmente perchè non è sufficientemente sensibile su certi argomenti, ma anche perchè è distratto da qualcos altro: per molti Leone si tratta probabilmente di una situazione amorosa o comunque costituente all’ambito sentimentale che andrà assolutamente valutata. Però non dovrà essere l’unico ambito da attenzionare.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Vergine

Cambi di programma in vista, soprattutto in relazione alla forma lavorativa che sarà a suo percepire molto efficiente ma in alcuni casi costituisce una forma di cambiamento forzato. Alcuni vorranno cambiare il modus operandi del segno della Vergine ma in maniera superficiale, la sua reazione principale sarà quella di resistenza assoluta.

Solo con il tempo Vergine potrebbe abituarsi anche solo parzialmente all’idea che lavorare “diversamente” da come fa lui potrebbe essere considerato accettabile. Insomma, una situazione in cui agirà per principio, forse anche troppo.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Scorpione

Paziente ma non da sovraccaricare di tematiche che potrebbero farlo vacillare, lo Scorpione è assolutamente in grado di badare a se stesso e di darsi da fare in tantissimi contesti. Però è più a rischio nevrosi di quanto potrebbe voler ammettere e forse ha tanti pensieri per la testa da renderlo più sensibile e volubile in senso assoluto.

Scorpione potrà lavorare e fare quello che vuole come di consueto, però dovrà evitare le compagnie troppo “rumorose” e soprattutto quelle perditempo. C’è il weekend per tematiche del genere, per ora è troppo presto e ci sono ancora delle cose di cui tenere conto.

Buona giornata da Branko!