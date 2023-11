Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Gemelli, Sagittario, Bilancia, Pesci

Nuove previsioni nell’ottica della giornata di domani 16 novembre 2023 che accompagnano i seguenti segni in una nuova realtà quotidiana, come di consueto, grazie all’apporto di Branko, una delle personalità più universalmente riconosciute nell’ambito zodiacale, elemento molto diffuso in Italia, anche in questo periodo di enorme diffusione dei social media. E proprio con i social media le previsioni dell’astrologo sono portate a raggiungere una nuova diffusione

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Gemelli

Confermare i progressi recenti della vita privata del Gemelli sarà difficile ma servirà a portare gli appartenenti a questo segno in un finale di settimana quantomeno interessante. E’ un profilo che in questo periodo difficilmente riesce ad essere fisicamente e mentalmente continuo per tutta la durata dei 7 giorni. Non è qualcosa che potrà essere contrastato in modo diretto.

Gemelli però regolarizzando i propri ritmi potrà fare qualcosa, e non si tratta di un semplice vezzo ma di qualcosa di formalmente utile per la maggior parte delle personalità in vista di una parte finale di settimana intensa.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Sagittario

Meno bene la forma fisica del Sagittario, pur essendo stato abbastanza attento nel corso dei giorni, si troverà a dover riposare con maggior frequenza rispetto al solito. Forse è proprio questa condizione di troppa pigrizia a renderlo ancora più facilmente “stancabile”. Non dovrà adottare il superlavoro come sistema e rimedio però sicuramente attivarsi di più.

Quindi, niente cose eccessivamente stancanti ma ad esempio esercitarsi di più sulle attività fisiche evitando di “risparmiare energie” in condizioni di relax sarà una buona idea.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Bilancia

Segno dalla grande capacità emotiva ma anche dalla sensibilità altrettanto importante, il Bilancia sarà assolutamente in grado di far fronte ai problemi odierni. L’influenza di Marte lo renderà però irrequieto ed improntato al pessimismo ingiustificato quanto “cronico”. Bilancia dovrà assolutamente pensare positivo anche orientandosi verso distrazioni.

Meglio essere un po’ meno produttivo ma un po’ più felice, l’emotività ne risentirà in modo sostanziale nel corso delle prossime ore, quindi è meglio non sottovalutare l’umore di turno.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Pesci

Sarà fortemente scettico in relazione a quasi ogni cosa sarà compresa dal segno, a partire dalla naturale corrispondenza degli eventi, quasi in contrapposizione al naturale apparire volubile del segno. Forse una parte del carattere del Pesci sarà un po’ stanco di apparire costantemente come “quello sensibile”. Ma è la sua natura e non deve assolutamente provare a cambiarla in modo radicale.

Esserne a conoscenza però porterà una nuova forma di considerazione ed in qualche modo ad un processo di maturità. Pesci farà bee a mantenere alta l’asticella delle persone che avrà di fronte. Essere più selettivi e senz’altro un esempio.

Buona giornata da Branko!