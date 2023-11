Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2023: Cancro, Gemelli, Toro, Pesci

Branko non è sicuramente un nome “nuovo” anche per chi non “mastica” oroscopo in maniera abituale, essendo la personalità in questione legata anche a diversi programmi televisivi diffusi anche sulla TV Nazionale che da sempre ottengono un certo successo. L’oroscopo di Branko è altamente popolare presso la quasi totalità delle persone che sono considerabili fan delle tradizionali previsioni enunciate con grande precisione da parte del famoso astrologo.

Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2023: Cancro

Dovrà maggiormente accettare la diversità di opinione, non perchè ne sarà obbligato ma perchè costituirà la migliore delle scelte. Cancro non è solitamente legato a principi saldissimi, ed è un democratico convinto (a modo suo). Spesso agisce in modo “duro” e resistente ai concetti altrui per concetto, cosa per alcuni ancora più imperdonabile.

Non dovrà gestire la giornata con l’ossessione di piacere a tutti, anche se sicuramente ottenere buoni riscontri da questo punto di vista sarà fortemente utile anche per un profilo come Cancro.

Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2023: Gemelli

Tradire le proprie idee sarà condannabile ma metterle in discussione assolutamente no. Gemelli si trova in questa settimana, come spesso accade a gestire una serie di tematiche e problematiche che possono apparire insormontabili, fortunatamente dalla sua avrà un atteggiamento flemmatico che potrà sicuramente risultare in adatto per qualcuno ma sarà efficace per non “impazzire”.

Gemelli non sarà molto attivo dal punto di vista sensoriale questo lunedì, ma è presto per pensarci, in quanto ci saranno ancora delle piccole cose nella propria vita di cui occuparsi, possibilmente prima possibile.

Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2023: Toro

Passi in avanti sul lavoro seppur a “scoppio ritardato”, in quanto Toro sarà meno empatico rispetto al solito, fattore che non sembra essere così importante in questo ambito, ma che sarà invece fondamentale per “chiudere” al meglio la settimana di un Toro volitivo ma spesso un po’ “cieco” nel dover scegliere di chi fidarsi.

Spesso si fregia di enormi capacità mentali e psicologiche ma anche domani potrà perdersi realmente in un bicchier d’acqua magari da parte di chi opta per la tecnica dell’adulazione: Toro si “scioglie” subito ed abbassa le proprie “difese” a fronte di qualche complimento mirato.

Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2023: Pesci

Facile considerare Pesci un segno pigro in questo periodo, Probabilmente pochi sanno o riescono a capire il senso di responsabilità se non addirittura di inadeguatezza che questo segno estremamente sensibile spesso si porta dietro. Domani però dovrà essere una giornata all’insegna della cura verso se stessi ed anche di “sfogo” dei problemi e stress accumulati.

Il senso è ovviamente quello di “volersi bene” in maniera maggiore, Pesci ne ha bisogno non solo per il proseguo della settimana ma anche del mese. La sua fortuna sarà la grande capacità di comunicazione che porterà diversi elementi ad interessarsi a lui.

Buona giornata da Branko!