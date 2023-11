Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Ariete, Capricorno, Leone, Vergine

Novità più o meno rilevanti per tutti i segni zodiacali esaminati da Paolo Fox in vista di domani 19 novembre 2023, una domenica apparentemente come molte altre che però potrà registrare un po’ difficoltà per alcuni di questi profili zodiacali. Paolo Fox con il suo oroscopo di domani, una formula a dir poco “tradizionale” ma comprensibilissima nella struttura evidente, come anche evidenziato dal successo che da sempre ottiene, è già arrivato.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Ariete

Comprensibile fase di stanca da parte dell’Ariete, un segno altamente disponibile che però paleserà una incapacità concettuale di seguire ritmi troppo elevati. Dovrà “passare il testimone” indifferentemente dal contesto a chi ne “ha di più” dal punto di vista mentale soprattutto. Forzare la propria capacità deduttiva domani sarà una scelta sbagliata.

Molto adatto invece ad ascoltare: Ariete dovrà rivolgersi nei confronti di chi ha realmente qualcosa da dirgli, in un senso o nell’altro, in quanto attraversa una fase mentale in cui non ha bisogno di fermare al 100 % il proprio cervello.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Capricorno

Domenica apparentemente con poche sorprese, pochi Capricorno svilupperanno una certa tendenza alla novità domani. Chi è più propenso ad uscire di Capricorno potrebbe scegliere di “trascinarlo” in qualche modo in alcune attività, gli appartenenti al segno dovranno seguire la propria forma di istinto e non forzare la propria personalità solo per far felici gli altri.

Allo stesso tempo non dovrà essere eccessivamente “duro” e non cambiare mai idea. Anche Capricorno che rappresenta la testardaggine orgogliosa in tutto e per tutto ogni tanto farà bene ad ammorbidirsi un po’.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Leone

E’ stata una settimana mediamente prolifica ma anche stancante per Leone che però in fatto di energia potrà ancora averne a sufficienza. Dovrà stare attento a “spenderle” in maniera efficiente e ragionata, in modo da non sprecare una domenica come spesso gli capita di fare, ritornando sui propri passi in alcuni contesti e concetti oramai già sviscerati e che saranno “vecchi” per gli altri.

Guardare al passato è essenziale per non fare gli stessi errori in futuro, però anche concentrarsi sul presente sarà formalmente necessario. Leone è un romantico, ma non deve perdere il contatto con la realtà.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Vergine

Grande capacità di sottostare alle “proprie” regole, avrà qualche comprensibile remora a seguire quelle altrui: domani ogni forma di imposizione o riconosciuta come tale, anche leggera, sarà vista come una forma di “sfida” anche di tipo appena accennato. Dimostra personalità e carattere ma avendo a che fare con diversi individui diversi, tutto questo potrà essere anche “visto” in chiave negativa.

Vergine potrà sentirsi “minacciato” ma è una mera impressione la sua. Meglio comprenderlo prima possibile.

Buona giornata da Paolo Fox!