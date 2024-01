Nicolas Maupas, chi è ‘O Chiattillo di Mare Fuori 4: età, fidanzata, altezza

Nicolas Maupas, conosciuto come ‘O Chiattillo di Mare Fuori 4, è un attore italiano di grande successo e molto amato dal pubblico. La quarta stagione di Mare Fuori sta per uscire e i fan sono in trepidante attesa.

La serie televisiva ha ottenuto un enorme successo con le stagioni precedenti. La trama è ambientata in un Istituto Penitenziario Minorile ispirato a Nisida. Scopriamo di più su Nicolas Maupas, la sua carriera e la sua vita privata.

Nicolas Maupas è un attore italiano con cittadinanza francese. È nato a Milano il 29 ottobre 1998, ha 25 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Sua madre è milanese con origini siciliane, mentre suo padre è di origini francesi ed è un grafico pubblicitario. Dopo aver completato gli studi liceali, Nicolas ha frequentato l’Accademia 09 di Milano.

Negli ultimi anni, Nicolas Maupas ha ottenuto un grande successo. È stato il protagonista delle prime tre stagioni di Mare Fuori e ha recitato accanto ad Alessandro Gassman nella serie Un Professore. Nel 2022 ha interpretato Hans nel film Sotto il sole di Amalfi e ha recitato nella serie Sopravvissuti e Odio il Natale.

In Mare Fuori, Nicolas interpreta il ruolo di Giorgio, un ragazzo detenuto nel penitenziario minorile la cui storia si intreccia con quella degli altri ragazzi.

Nella sua vita privata, Nicolas Maupas è stato fidanzato con una sua collega, Ludovica Coscione, conosciuta sul set di Mare Fuori. La loro relazione è durata circa due anni, dopodiché si sono lasciati. Entrambi gli attori hanno raccontato che la fine della loro storia è avvenuta in modo sereno e tranquillo, mantenendo una grande stima e affetto reciproci.

Nel 2022, l’attore ha dichiarato di essere di nuovo single, ma di essere innamorato dell’amore. Recentemente, ci sono state voci su una possibile relazione con un’altra attrice del cast di Mare Fuori, Valentina Romani, ma al momento non ci sono conferme né smentite.

Su Instagram, Nicolas Maupas ha circa un milione di follower e spesso condivide momenti della sua vita e della sua routine quotidiana. Il giovane attore è molto popolare anche su Tik Tok, dove ha molti seguaci e diverse fan page a suo sostegno.

In conclusione, Nicolas Maupas è un attore italiano di grande successo che ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in Mare Fuori e in altri progetti televisivi e cinematografici. La sua vita privata ha destato l’interesse dei media, ma lui cerca di mantenere una certa riservatezza. Non resta che attendere con ansia la quarta stagione di Mare Fuori per vedere nuovamente Nicolas in azione.

