Insonnia: quali sono i cibi che la prevengono

Purtroppo sempre più persone soffrono di insonnia e questo è un problema non indifferente che può essere causato da molteplici cose e fattori non sempre facili da risolvere. La coach del sonno Simona Cortopassi spiega: “L’insonnia nella nostra società è influenzata da una combinazione di fattori psicologici e ambientali. Le cause principali includono stress e ansia. Inoltre, l’uso eccessivo di dispositivi elettronici, la luce blu emessa dai dispositivi elettronici sopprime la produzione di melatonina, che può portare all’insonnia. Abitudini di sonno irregolari , come andare a letto in orari diversi della giornata o lavorare su turni o viaggiare frequentemente, possono avere effetti negativi”.

Ad esempio, si possono considerare ad esempio latticini , cereali integrali , verdure, carni bianche , legumi e frutta secca . E non vanno sottovalutati neanche i pistacchi, pare che uno studio recente abbia evidenziato come questo alimento se assunto nell’ambito di una dieta equilibrata e sana possa essere un ottimo alleato per dormire bene e questo perché la loro assunzione non fa altro che contrastare la fame nervosa che generalmente sopraggiunge di notte e che porta sempre a concedersi cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Sempre gli esperti sottolineano: “ È stato osservato che negli adulti con prediabete , il consumo di 57 g / d di pistacchi come spuntino notturno non ha avuto particolari effetti su marcatori glicemici , lipidi / lipoproteine , pressione sanguigna e salute vascolare rispetto al consumo di snack a base di carboidrati ” e ancora: “Ha comunque migliorato la qualità della dieta complessiva dei soggetti , evidenziando come i pistacchi possano essere una sana alternativa a spuntini notturni ricchi di carboidrati per aumentare l’allineamento con le Linee Guida per una buona salute”.