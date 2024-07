macchie nere sul basilico: cosa le causa

Può succedere di trovare delle macchie nere sul basilico e di non capire proprio che cosa possa averle causate, eppure i motivi che portano a questa condizione sono tanti e sono da considerarsi dei veri e propri nemici per la salute della pianta stessa.

In linea di massima le macchie nere del basilico sono causate da parassiti che sono piccoli insetti che si nutrono della piante e che lasciano dei segni davvero evidenti al loro passaggio, una volta che li abbiano identificati non si può fare altro che annientarli. Tra le specie più diffuse: gli afidi che sono un parassita comune o le mosche bianche che si conoscono per il loro colore e per le uova bianco e gialle e poi gli acari di ragno che sono i parassiti più piccoli che al momento si possono prendere in considerazione.

Oltre a questo, il motivo potrebbe essere collegato ai funghi e ai batteri che portano le macchie nere sul basilico si tratta di microrganismi che sono già presenti nell’ambiente e che possono prosperare in condizioni di umidità e scarsa ventilazione.

Ancora, un motivo da non sottovalutare è quello del freddo, si tratta di un nemico silenzioso, il basilico è sensibile alle basse temperature e quindi le macchie nere si possono presentare anche per questo motivo, queste macchie appaiono spesso dopo una notte fredda, quando la temperatura scende sotto i 5 gradi.