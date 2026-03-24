ISEE 2026: come presentare la DSU senza buoni postali

L’ISEE 2026 è un documento fondamentale per accedere a diverse agevolazioni sociali e finanziarie in Italia. Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) senza l’uso di buoni postali è possibile e richiede di seguire alcune procedure specifiche. In questo articolo, verranno illustrati i passaggi necessari per completare correttamente la DSU nel 2026.

Come presentare la DSU 2026 online senza buoni postali?

Dal 3 aprile 2025 puoi escludere dal calcolo dell’ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Questa novità, introdotta con il DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, ti consente di semplificare la compilazione della DSU, evitando di dichiarare questi strumenti finanziari se rientrano nei limiti previsti.

Per la presentazione della DSU 2026 senza buoni postali puoi utilizzare i servizi online messi a disposizione dall’INPS. Accedi con SPID, CIE o CNS, entra nella sezione relativa all’ISEE e segui la procedura guidata. Ricorda di selezionare l’opzione che prevede l’esclusione dei prodotti postali, se rientri nei requisiti.

La nuova DSU aggiornata, approvata con Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025, sostituisce i modelli precedenti: assicurati di utilizzare solo la versione più recente fornita dai portali ufficiali.

Quali documenti sono necessari per la DSU 2026?

Per compilare la DSU 2026 ti serviranno i documenti anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare, i dati relativi ai redditi e ai patrimoni mobiliari e immobiliari, oltre alle informazioni sulle eventuali prestazioni sociali ricevute.

Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i membri del nucleo.

Redditi percepiti nell’anno di riferimento (solitamente due anni prima).

Dati dei conti correnti, azioni, fondi comuni, assicurazioni sulla vita.

Valori IMU di immobili posseduti.

Eventuali mutui residui sugli immobili.

Se vuoi presentare la DSU senza buoni postali, dovrai solo dichiarare il patrimonio finanziario escludendo dalla somma i titoli di Stato, i buoni fruttiferi e i libretti postali entro la soglia prevista. Il portale ti guiderà passo passo nella compilazione dei singoli quadri.

Quali sono le tempistiche per la presentazione della DSU 2026?

La DSU 2026 può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma la validità resta fissata fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione. Se presenti la dichiarazione il 15 marzo 2026, ad esempio, la tua attestazione ISEE scadrà il 31 dicembre 2026, indipendentemente dal mese in cui hai fatto domanda.

Le DSU presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (3 aprile 2025) restano valide fino alla loro naturale scadenza, salvo tu voglia richiedere una nuova attestazione con le regole aggiornate. Molte famiglie preferiscono aggiornare l’ISEE per ottenere le agevolazioni sociali 2026 più vantaggiose.

Quali errori evitare nella presentazione della DSU senza buoni postali?

Uno degli errori più frequenti riguarda la mancata esclusione dei buoni fruttiferi postali quando si potrebbe farlo. Se hai meno di 50.000 euro totali tra titoli di Stato, buoni postali e libretti postali, puoi ometterli dal conteggio solo selezionando la voce corretta nella procedura online.

Attenzione a non inserire dati incompleti o errati nei patrimoni finanziari: anche un piccolo errore può compromettere l’attestazione ISEE e la possibilità di accedere ai benefici. Verifica sempre i dati dei saldi bancari e dei valori immobiliari.

Non inviare la DSU con allegati non richiesti o documenti superflui: il sistema online ti indica esattamente cosa serve. In caso di dubbi, meglio fermarsi e chiedere assistenza.

Dove trovare assistenza per la compilazione della DSU 2026?

Se hai dubbi sulla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica o sull’esclusione dei buoni postali, puoi rivolgerti ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti su tutto il territorio nazionale. Questi sportelli offrono supporto gratuito o a tariffe contenute per la compilazione della DSU.

In alternativa, puoi richiedere assistenza tramite il sito INPS, dove troverai una sezione FAQ aggiornata e l’accesso al servizio di chat o contact center. Molte piattaforme online, come il portale dell’INPS stesso, permettono di seguire guide dettagliate passo passo.

La maggioranza delle famiglie italiane utilizza la DSU per ottenere l’ISEE e accede così a bonus sociali, borse di studio e agevolazioni su servizi pubblici. Non sottovalutare l’importanza di una compilazione accurata, soprattutto se presenti la DSU senza buoni postali e vuoi essere certo di rispettare tutte le nuove regole del 2026.