Bollo auto 2026: ecco le regioni dove gli over 70 non pagheranno più dal prossimo anno

La recente riforma fiscale ha portato a una significativa novità per gli automobilisti over 70: in alcune regioni italiane, il bollo auto sarà abolito a partire dal 2026. Questa misura, pensata per alleviare il peso economico degli anziani, ha già suscitato grande interesse tra i cittadini e promesso di cambiare radicalmente le dinamiche fiscali locali.

Le regioni che diranno addio alla tassa automobilistica per gli over 70

Con l’avvicinarsi del 2026, diverse amministrazioni regionali hanno annunciato decisioni importanti in materia di imposta sul possesso del veicolo per i cittadini più anziani. Le regioni che, ad oggi, hanno confermato ufficialmente l’abolizione del bollo auto per gli over 70 sono Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Toscana. In queste aree, la volontà politica si è già tradotta in atti concreti, con delibere che renderanno effettiva l’esenzione a partire dal prossimo anno.

Altri territori, come il Piemonte e il Veneto, stanno valutando l’introduzione della misura e si prevede che possano allinearsi alle decisioni delle regioni pioniere nei prossimi mesi. Queste scelte derivano dalla convinzione che sostenere il potere d’acquisto degli anziani sia prioritario, soprattutto in un momento storico in cui l’inflazione e il costo della vita incidono pesantemente sulle pensioni.

La situazione resta comunque dinamica: non tutte le regioni hanno adottato la stessa linea e, in alcune, il bollo auto rimarrà in vigore anche per gli over 70, almeno fino a ulteriori aggiornamenti legislativi. Questo significa che occorrerà prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali delle regioni di residenza per conoscere nel dettaglio le regole applicabili dal 2026.

Come funziona l’esenzione: requisiti e procedure per ottenerla

Per usufruire dell’esenzione dal bollo auto prevista dalla riforma, sarà necessario rispettare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, l’età: la misura è riservata ai cittadini che abbiano compiuto almeno 70 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Questo criterio è stato scelto per semplificare le verifiche e garantire equità tra gli aventi diritto.

Oltre al requisito anagrafico, alcune regioni hanno stabilito ulteriori condizioni, come la residenza stabile nel territorio regionale e il possesso di un solo veicolo di categoria M1 (autovetture ad uso privato). Non tutti i mezzi sono inclusi: restano esclusi quelli intestati ad aziende, società o utilizzati per attività professionali.

Per ottenere l’esenzione, la procedura sarà per lo più automatica in virtù dell’incrocio tra le banche dati dell’anagrafe e i registri automobilistici. Tuttavia, potresti dover presentare una semplice dichiarazione sostitutiva presso gli uffici regionali o tramite i portali online dedicati. Alcune amministrazioni stanno lavorando a sistemi digitali che consentiranno agli aventi diritto di verificare e confermare la propria posizione in pochi clic.

Un aspetto importante da tenere presente riguarda il rinnovo: l’esenzione dal bollo auto verrà confermata annualmente, a condizione che permangano i requisiti richiesti. In caso di variazione della situazione (ad esempio, un cambio di residenza o la vendita del veicolo), dovrai comunicarlo tempestivamente agli uffici competenti per evitare sanzioni o richieste di pagamento arretrate.

Quali vantaggi per gli anziani: risparmi ed effetti concreti

L’abolizione del bollo auto per gli over 70 rappresenta una delle agevolazioni per anziani più significative introdotte negli ultimi anni. Per molti pensionati, la tassa automobilistica è un onere rilevante che si somma a una serie di spese fisse difficili da sostenere con una pensione spesso modesta. In media, il costo annuale del bollo auto in Italia varia da 150 a oltre 300 euro, a seconda della potenza e delle emissioni del veicolo.

L’esenzione permetterà quindi di liberare risorse importanti che potranno essere destinate a spese sanitarie, piccoli viaggi, manutenzione dell’auto o semplicemente a una maggiore serenità nella gestione del bilancio familiare. In Emilia-Romagna, ad esempio, si stima che circa 180.000 cittadini potranno beneficiare della misura, con un risparmio complessivo superiore ai 30 milioni di euro l’anno.

Ma i vantaggi per pensionati e famiglie non si limitano al solo aspetto economico. Questa scelta invia un messaggio di attenzione e rispetto verso chi ha contribuito per decenni al benessere della comunità, valorizzando il ruolo sociale degli anziani e offrendo loro un piccolo ma concreto riconoscimento.

Inoltre, l’agevolazione potrebbe favorire la sicurezza stradale: con meno pressione fiscale, sarà più facile per molti anziani mantenere veicoli in buone condizioni, aggiornare assicurazioni e revisioni, e muoversi in autonomia senza dover rinunciare all’auto per motivi economici.

Cosa cambia rispetto al passato: il confronto con le normative precedenti

Fino al 2026, la normativa italiana prevedeva già alcune forme di esenzione o riduzione della tassa automobilistica, ma queste erano spesso legate a specifiche condizioni di invalidità, basso reddito o particolari categorie di veicoli (come quelli storici o ecologici). L’esenzione bollo auto over 70, invece, introduce un criterio anagrafico più ampio e semplice da applicare.

Le novità fiscali 2026 segnano una svolta: si passa da un sistema frammentato e disomogeneo, dove ogni regione poteva stabilire regole proprie e spesso poco chiare, a una politica più uniforme che riconosce il diritto all’esenzione su base anagrafica. Questo dovrebbe ridurre le disparità territoriali e semplificare la vita dei cittadini, eliminando la necessità di presentare una moltitudine di certificati o documentazioni aggiuntive.

Va detto, comunque, che l’applicazione della nuova misura resta di competenza regionale. Questo significa che potranno ancora esistere differenze tra chi vive in una zona e chi in un’altra. Tuttavia, il trend è chiaro: sempre più regioni stanno seguendo l’esempio delle prime e, nei prossimi anni, potresti vedere estesa l’esenzione anche a livello nazionale.

Un ulteriore cambiamento riguarda la digitalizzazione delle procedure. Rispetto al passato, dove spesso occorreva recarsi fisicamente agli sportelli o affidarsi a intermediari, la richiesta di esenzione sarà gestibile online, con maggiore trasparenza e rapidità di risposta. Questa innovazione renderà più accessibile la misura anche a chi, per motivi di salute o mobilità ridotta, avrebbe avuto difficoltà a spostarsi.

In attesa del 2026: cosa aspettarsi e come prepararsi

Se hai compiuto 70 anni o li compirai entro il 2026 e risiedi in una delle regioni che hanno già annunciato l’abolizione del bollo auto, il consiglio è di tenere monitorate le comunicazioni ufficiali del tuo territorio. Seguire le istruzioni della regione permetterà di non perdere nessun vantaggio e di evitare errori procedurali.

Ricorda che la misura rappresenta una significativa agevolazione per anziani e che, anche se non abiti nelle regioni che l’hanno già introdotta, potresti beneficiarne in futuro: la pressione dell’opinione pubblica e il successo della riforma potrebbero incentivare altre amministrazioni ad adottare la stessa politica.

La fine del bollo auto per gli over 70 non è solo un simbolo di attenzione verso i più anziani, ma una concreta risposta alle esigenze di una fascia di popolazione spesso trascurata dalle grandi riforme fiscali. Un piccolo grande passo verso una società che non lascia indietro nessuno.