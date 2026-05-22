Bonifico ricevuto dall’estero: ecco cosa controllano

Un bonifico ricevuto dall’estero può destare curiosità, perplessità o addirittura preoccupazione: ogni anno milioni di euro transitano sui conti italiani da altri Paesi, ma non tutti sanno davvero cosa succede “dietro le quinte”. Quando una somma arriva da un conto straniero, infatti, scattano una serie di controlli precisi e automatizzati che coinvolgono banche, sistemi informatici e normative stringenti.

Quali informazioni vengono richieste per un bonifico dall’estero?

Per ricevere un trasferimento internazionale, la banca richiede alcuni dati indispensabili. Non basta comunicare il proprio nome: serve l’IBAN, che identifica univocamente il conto, e spesso anche il codice BIC/SWIFT, utilizzato per individuare la banca destinataria a livello globale.

È fondamentale inserire con precisione questi dati, perché un errore può bloccare o ritardare l’accredito estero. Oltre a IBAN e BIC, può essere richiesta la causale del pagamento, ovvero la motivazione per cui il denaro viene trasferito: questa informazione è indispensabile sia per l’ordinante che per il beneficiario, soprattutto per motivi fiscali e di trasparenza.

Alcuni istituti, soprattutto in presenza di somme elevate o provenienti da Paesi extra UE, possono anche chiedere ulteriori dettagli: copia di documenti, contratti, fatture o altra documentazione che giustifichi il trasferimento. Questo accade soprattutto se l’importo supera determinate soglie o se la provenienza è considerata a rischio secondo le liste internazionali.

Come vengono verificati i bonifici internazionali?

La verifica di un bonifico internazionale parte già dalla banca estera che effettua il pagamento, ma il controllo più puntuale avviene quando il denaro arriva in Italia. Le banche italiane sono obbligate ad applicare procedure di controllo dettagliate, in linea con le normative antiriciclaggio europee e nazionali.

Appena il trasferimento viene notificato, il sistema informatico della banca effettua una verifica automatica su mittente, beneficiario e causale. Se tutto risulta regolare, il pagamento estero viene processato normalmente. In caso contrario, scattano controlli manuali: l’ufficio competente può chiedere chiarimenti o ulteriori documenti per accertare la liceità dell’operazione.

Le procedure di controllo bonifico estero sono particolarmente attente a individuare transazioni sospette, come importi anomali rispetto alla media del conto, pagamenti provenienti da Paesi a rischio o utilizzo di causali generiche. In questi casi, la banca può segnalare l’operazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per ulteriori accertamenti.

Oltre agli aspetti antiriciclaggio, c’è anche la questione fiscale: secondo la normativa sui bonifici esteri, importi rilevanti devono essere giustificati e, se correlati ad attività lavorative o commerciali, possono richiedere dichiarazioni specifiche. Anche in caso di trasferimenti tra privati, la provenienza dei fondi deve essere trasparente e documentabile.

Quali sono i tempi di accredito per i bonifici esteri?

Uno degli aspetti da considerare bonifico ricevuto è sicuramente la tempistica. A differenza dei bonifici nazionali, che ormai vengono accreditati quasi sempre in giornata o entro il giorno successivo, i tempi di accredito bonifico estero possono variare sensibilmente, a seconda di diversi fattori.

Se il trasferimento internazionale avviene all’interno dell’area SEPA (che raggruppa i Paesi europei e alcuni extra-UE), normalmente il denaro arriva in 1-2 giorni lavorativi. Per pagamenti da Paesi extra-SEPA, invece, la tempistica può allungarsi fino a 4-5 giorni, soprattutto se sono coinvolte più banche intermediarie o valute diverse dall’euro.

Anche la valuta utilizzata influisce: se il bonifico arriva in dollari, sterline o altre monete, serve il tempo tecnico per la conversione. Inoltre, eventuali giorni festivi nei Paesi coinvolti possono allungare ulteriormente l’attesa. Il record? Un trasferimento da una banca asiatica a una italiana, passando per almeno due intermediari, può richiedere anche una settimana.

Oltre ai tempi tecnici, bisogna considerare le procedure di controllo bonifico estero: se la banca decide di approfondire la verifica bonifico internazionale, l’accredito può essere sospeso in attesa di documentazione o chiarimenti. In questi casi, è fondamentale rispondere tempestivamente alle richieste dell’istituto per non prolungare inutilmente i tempi.

Cosa fare se il bonifico non arriva?

Capita, purtroppo, che un bonifico dall’estero sembri scomparso nel nulla. Prima di allarmarti, è importante considerare i tempi di accredito standard e verificare alcune informazioni fondamentali: il mittente ha inserito correttamente IBAN e BIC? La valuta è gestita correttamente dalla tua banca? Sono trascorsi almeno 3-5 giorni lavorativi?

Se tutte le informazioni sono corrette ma il pagamento estero non si vede, il primo passo è contattare la tua banca. Gli operatori possono verificare lo stato dell’operazione e, se necessario, avviare una ricerca tramite la rete SWIFT. In alcuni casi, il trasferimento può essere bloccato da una banca intermediaria, soprattutto se ci sono controlli in corso o dati mancanti.

In presenza di richieste di documenti aggiuntivi (ad esempio, per la normativa sui bonifici esteri), è importante rispondere il prima possibile, fornendo tutto il necessario per sbloccare la situazione. Se il bonifico è legato a un’attività lavorativa o a una fattura, è consigliabile avere sempre a portata di mano i documenti che giustificano l’operazione.

Infine, ricorda che in caso di operazioni sospette o importi rilevanti, la banca potrebbe essere costretta per legge a segnalare il trasferimento alle autorità competenti. Questo non significa automaticamente un problema per te, ma richiede comunque trasparenza, collaborazione e pazienza nei tempi di verifica.

In sintesi, un bonifico ricevuto dall’estero è un’operazione sicura e tracciata, ma non priva di controlli. Sapere quali dati fornire, come funzionano le verifiche e quali sono i tempi di accredito ti aiuta a gestire con serenità ogni trasferimento internazionale, riducendo al minimo sorprese e attese indesiderate.