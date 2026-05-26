Processionaria del pino: perché è pericolosa per cani e bambini (e come bonificare il giardino)

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, la processionaria del pino rappresenta una minaccia concreta per la salute di cani e bambini che frequentano i giardini. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre 1.000 casi di intossicazione da contatto con le larve vengono segnalati in Italia ogni stagione. Ignorare la presenza di questi parassiti vegetali può tradursi in conseguenze gravi, talvolta irreversibili, soprattutto per gli animali domestici in pericolo e i più piccoli.

Come riconoscere la processionaria del pino?

Individuare tempestivamente la processionaria è fondamentale per proteggere la tua famiglia e i tuoi animali. Questo insetto nocivo si riconosce facilmente: in primavera le larve scendono dagli alberi formando lunghe file ordinate, simili a processioni. Da qui deriva il nome comune.

La specie colpisce soprattutto il pino mugo, il pino domestico e altre conifere. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile puoi notare nei rami delle chiome dei pini dei nidi sericei bianchi, simili a batuffoli cotonosi. Da questi nidi le larve processionarie scendono in gruppo, cercando un luogo sicuro nel terreno dove interrarsi e completare la metamorfosi.

Le larve sono facilmente distinguibili: hanno un corpo peloso, con una colorazione che va dal marrone al grigio, e sono lunghe circa 3-4 cm. I peli urticanti rappresentano il vero pericolo: vengono rilasciati nell’aria come difesa, provocando reazioni allergiche e irritazioni anche senza contatto diretto.

Quali sono i sintomi dell’intossicazione da processionaria nei cani?

I pericoli per i cani sono particolarmente gravi. L’animale, curioso per natura, può annusare o leccare le larve, finendo per ingerire o inalare i peli urticanti. I sintomi compaiono rapidamente: ipersalivazione, improvviso rigonfiamento della lingua, ulcere nella bocca, vomito e difficoltà respiratorie.

Nei casi più seri, la necrosi della lingua può essere irreversibile, portando anche alla perdita parziale dell’organo. Se noti che il tuo cane si gratta insistentemente muso e bocca dopo una passeggiata tra i pini, o presenta segni di gonfiore improvviso, porta subito l’animale dal veterinario. Il tempo è fondamentale: le sostanze tossiche della processionaria possono causare shock anafilattico e, nei casi estremi, la morte.

Quali rischi corre un bambino a contatto con la processionaria?

I rischi per i bambini non sono da sottovalutare. Il contatto con i peli delle larve può provocare dermatiti, rash cutanei, arrossamenti e prurito intenso sulle zone esposte, come mani e viso. Nei casi più gravi, soprattutto se il bambino porta le mani alla bocca o agli occhi dopo aver toccato la processionaria o le superfici contaminate, possono insorgere edema della gola, difficoltà respiratorie e congiuntivite severa.

Se tuo figlio lamenta bruciore o prurito dopo aver giocato vicino ai pini, verifica subito la presenza di segni sulla pelle o sulle mucose. In caso di sospetta esposizione ai peli urticanti, lava immediatamente la zona interessata con acqua fredda, evita di strofinare e rivolgiti al pediatra o al pronto soccorso se compaiono sintomi importanti come gonfiore o difficoltà a respirare.

Cosa dice la legge sulla gestione della processionaria?

La normativa italiana impone ai proprietari di aree verdi e giardini privati l’obbligo di intervenire in presenza di processionaria del pino. In molte regioni e comuni, la mancata bonifica può essere sanzionata con multe anche pesanti, a tutela della salute pubblica.

Le linee guida prevedono il monitoraggio costante delle piante a rischio (come il pino mugo e le altre conifere) e l’eliminazione dei nidi appena compaiono. Inoltre, è responsabilità del proprietario segnalare alle autorità la presenza di infestazioni, soprattutto in aree frequentate da bambini e animali domestici.

L’obbligo di bonifica giardino si estende anche alle scuole, ai parchi pubblici e alle aree verdi condominiali. Gli interventi devono essere eseguiti seguendo le procedure indicate dall’ASL o da aziende specializzate in trattamenti fitosanitari, per ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Quando e come intervenire per bonificare il giardino?

La bonifica del giardino infestato da larve processionarie va effettuata nel periodo compreso tra gennaio e aprile, quando i nidi sono facilmente individuabili e prima che le larve scendano al suolo. L’intervento tempestivo è cruciale per prevenire la diffusione del parassita e proteggere animali e bambini.

Il metodo più sicuro e consigliato è la rimozione manuale dei nidi con attrezzature protettive: guanti, mascherine e tute impermeabili sono indispensabili per evitare il contatto con i peli tossici. I nidi rimossi vanno sigillati in sacchi e smaltiti come rifiuti speciali.

Esistono anche trattamenti fitosanitari autorizzati, come l’uso di insetticidi specifici o l’impiego di feromoni attrattivi per il monitoraggio. Tuttavia, queste soluzioni vanno adottate solo da professionisti abilitati, in modo da non danneggiare l’ecosistema locale.

Un altro sistema di prevenzione contro la processionaria consiste nell’installare trappole a colletto sul tronco dei pini: questi dispositivi catturano le larve in discesa, impedendo loro di raggiungere il suolo e completare il ciclo vitale. Inoltre, favorire la presenza di uccelli insettivori, come le cince, può aiutare naturalmente a ridurre la popolazione di processionarie.

Come prevenire il ritorno della processionaria?

Adottare alcune precauzioni riduce il rischio di nuove infestazioni. Controlla periodicamente i pini e le conifere del tuo spazio verde, soprattutto tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Rimuovi tempestivamente i nidi sospetti e limita l’accesso di cani e bambini nelle aree a rischio durante il periodo critico.

Se hai già avuto problemi con questi parassiti, valuta un trattamento giardino annuale affidandoti a ditte specializzate. Evita il fai-da-te se non hai esperienza: i peli urticanti possono causare danni seri anche agli adulti. Insegna ai bambini a riconoscere i nidi e a non toccarli mai, nemmeno per gioco.

Prevenzione, consapevolezza e interventi mirati sono le armi migliori per proteggere la salute della tua famiglia e dei tuoi animali domestici in pericolo. Agire con tempestività permette di godere in sicurezza del proprio giardino, senza temere la presenza di questi insidiosi insetti nocivi.