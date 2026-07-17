Giardino, ecco cosa c’è da fare in agosto

Chi ha la fortuna ma anche la responsabilità di usufruire di un giardino indifferentemente dalla dimensione e dalla tipologia di vegetali che sono presenti sa sicuramente bene che in periodo estivo è particolarmente delicato nella cura e nell’attenzione, in particolare agosto può rivelarsi problematico in quanto le alte temperature (ma non solo) possono nettamente pregiudicare la salute delle nostre piante.

Per questo motivo bisogna conoscere almeno un po’ cosa accade al nostro verde durante quello che naturalmente è per temperature medie e precipitazioni diverse rispetto al resto dei mesi dell’anno.

Cosa è necessario ricordare durante il periodo di agosto per il nostro giardino?

La priorità per il giardino in agosto

In modo prevedibile ma non così banale ad agosto quasi tutte le piante che sono state piantate o comunque cresciute durante i mesi precedenti vanno prevalentemente protette dal sole costante, causato anche da giornate lunghe, e da un insieme di minore ventilazione e di afa costante.

Per questo le piante che sono direttamente sotto il sole a lungo dovranno essere protetti con una adeguata pacciamatura sul terreno così da evitare che l’umidità possa disperdersi troppo in fretta, scegliendo possibilmente materiale naturale come foglie secche, fieno o rami sufficientemente sminuzzati. Il caldo molto forte può intaccare la salute delle radici, una buona pacciamatura riduce molto l’ingresso del calore e abbassa la percentuale di

Fondamentale è anche, anche se naturale da concepire una adeguata irrigazione, date le alte temperature è conveniente propendere per l’alba o comunque il mattino presto così da ridurre abbastanza l’evaporazione dell’umidità.

Agosto è anche il mese adatto per preparare il terreno per le tipiche colture autunnali ad esempio svariati ortaggi, in particolare può essere utile vangare con energia le aree dove la crescita delle future colture saranno programmate prima di integrare un concime naturale.

Cura e potatura in agosto

Non vanno quasi mai arrestate le operazioni di fertilizzazione e concimazione, scegliendo potenzialmente quelli di natura liquida, non troppo ricchi di azoto (che favorisce la crescita di fogliame durante i mesi primaverili), sono più indicati in agosto quelli ricchi di potassio e fosforo che garantiscono una buona “tenuta” dei fusti.

Potare è importante durante il mese di agosto, in particolare foglie secche, rami e anche fiori oramai appassiti vanno eliminati con una buona frequenza così da ridurre al minimo il dispendio di energie delle piante durante periodi così caldi.