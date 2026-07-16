Ecco i 3 segni zodiacali più determinati! C’è anche il tuo?

Essere determinati è in dubbiamente una virtù di importanza spesso fondamentale ma non è qualcosa con la quale necessariamente emere naturalmente. C’è chi nasce determinato e chi impara a diventarlo, eppure secondo il contesto astrale, esistono teoricamente segni zodiacali che tendono verso il determinato “puro”.

Ovviamente si tratta di tendenze, però è curioso esaminare come lo stesso profilo caratteriale del medesimo segno può avere punti in comune. Quindi, quali sono i segni zodiacali effettivamente più determinati tra i 12 che conosciamo tutti? Proviamo ad esaminarne 3.

I segni zodiacali più determinati: ecco la Top 3

Ariete

Non nasce determinato, ma impara molto presto quasi sempre fin dai primi anni di consapevolezza. Apparire ma anche essere nel concreto uno che non si arrende facilmente lo appaga anche dal punto di vista morale per questo motivo merita assolutamente di essere menzionato.

L’Ariete non è però uno che ama vantarsi di questo modo di essere, anzi interpreta la determinazione non come un fine ma un mezzo per migliorare la propria consapevolezza ma anche quella altrui quindi viene visto a tratti quasi eroico, se non da tutti quantomeno da molti.

Cancro

Cancro rappresenta invece quello che non conscepisce come non si possa essere ambiziosi e quindi determinati. Ma la sua è quasi una sorta di semi ossessione in quanto intende questo tratto caratteriale del proprio profilo come una cosa che o la si ha, oppure non la si ha.

Non è quindi strano vederlo barcamenarsi in vere e proprie follie logiche dove chiunque non sia duro e puro oltre che sempre convinto ad andare avanti senza sentire ragioni, risulti illogico ai suoi occhi. Il punto è che sembra quasi ottuso, a tratti con questo modo di pensare.

Acquario

Discorso ancora diverso per Acquario che sostanzialmente è quello apparentemente fuori luogo in questa sorta di Top 3. Infatti non è solito convididere ne i propri modi determinati ne tantomeno le ragioni nel dettaglio ma solitamente appare come quello che vince o comunque ottiene risultati di rilievo non perchè più talentuoso ma perchè maggiormente intento a sovvertire i pronostici.

Per questo è solito conquistare maggiori simpatie rispett ad esempio all’appena menzionato Cancro. Di contro la minore ambizione di quest’ultimo lo porta spesso a non ottenere i risultati appieno come forse i suoi sforzi meriterebbero