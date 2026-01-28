Oroscopo oggi Paolo Fox, 28 gennaio 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Le stelle oggi offrono spunti interessanti per alcuni segni dello zodiaco. Paolo Fox, noto astrologo, offre le sue previsioni per il giorno, indicando come i pianeti influenzano i vari aspetti della vita di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopriamo insieme cosa riserva questa giornata ai segni menzionati.

Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario, oggi è una giornata di grande energia. La Luna favorisce la comunicazione, quindi è un ottimo momento per risolvere conflitti o per avviare nuovi progetti. Le relazioni interpersonali saranno al centro dell’attenzione e potreste ricevere buone notizie da qualcuno che non sentivate da tempo.

Capricorno

I Capricorno potrebbero avere qualche difficoltà nella giornata odierna. Le stelle segnalano la necessità di rimanere pratici e concentrati sugli obiettivi. Possono emergere situazioni inaspettate, sia nella vita lavorativa che in quella personale. È importante mantenere la calma e affrontare le sfide con determinazione.

Acquario

Oggi per gli Acquario si preannuncia una giornata vivace e stimolante. Le idee innovative prenderanno forma e ci sarà l’opportunità di collaborare con persone affini. È il momento ideale per svelare i propri pensieri e piani; le stelle sostengono la creatività e l’originalità. Attenzione, però, a non trascurare le responsabilità quotidiane.

Pesi

Per i Pesci, oggi è una giornata in cui la sensibilità sarà accentuata. Potrebbero emergere delle emozioni forti, specialmente nelle relazioni più intime. È bene ascoltare il proprio istinto e prendersi il tempo necessario per riflettere sui propri sentimenti. Le conversazioni profonde porteranno a una maggiore comprensione di sé e degli altri.

In conclusione, il 28 gennaio 2026 si presenta come una data ricca di opportunità e sfide per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le influenze astrali sono forti e, seppur ci siano momenti di difficoltà, ogni segno può trovare il modo di trarre il massimo dalla giornata. È fondamentale rimanere in sintonia con le proprie emozioni e agire con consapevolezza.