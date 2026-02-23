Oroscopo domani Paolo Fox per tutti i segni zodiacali: 24 febbraio 2026

In questa giornata, gli Arietini possono sperimentare una maggiore energia e motivazione nel lavoro. È il momento ideale per intraprendere nuovi progetti. In amore, potrebbero esserci delle sorprese piacevoli.

Il Toro troverà momenti di tranquillità interiore. È una buona giornata per riflettere sulle proprie relazioni e prendere decisioni importanti. Evitare conflitti è fondamentale.