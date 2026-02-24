Raf canzoni famose: da “Self Control, Ti pretendo” ai successi di oggi

Raf, il cui vero nome è Raffaele Riefoli, è uno dei più noti cantautori italiani, famoso per i suoi brani che hanno segnato la musica pop romantica degli anni ’80 e ’90. La sua carriera musicale è iniziata nel 1983 con il singolo Self Control, che ha riscosso un successo internazionale e ha contribuito a lanciare la sua carriera su scala globale. Questo brano, reinterpretato anche dalla cantante americana Laura Branigan, è diventato un vero e proprio classico, segnando il debutto di Raf nel panorama musicale italiano e internazionale.

Nel corso degli anni, Raf ha continuato a sfornare successi, con brani iconici come Ti pretendo, Il battito animale, Infinito e Cosa resterà degli anni ’80. Questi singoli non solo hanno ottenuto grandi consensi di pubblico, ma hanno anche consolidato la sua reputazione come uno dei più talentuosi autori della scena musicale italiana. La sua musica è caratterizzata da melodie evocative e testi che parlano d’amore e di esperienze personali, il che lo ha reso particolarmente amato dal pubblico.

Inizio della carriera e successi discografici

La carriera di Raf ha preso il volo con il suo primo album Svegliarsi un anno fa, pubblicato nel 1988, che ha ottenuto un grande successo e ha incluso brani indimenticabili. L’anno successivo, il suo secondo album Cosa resterà degli anni ’80 ha ulteriormente rafforzato la sua posizione nel panorama musicale, grazie anche alla title track, una canzone che è diventata un inno generazionale.

Collaborazioni e premi

Oltre ai suoi successi da solista, Raf ha collaborato con artisti di grande prestigio, tra cui il collega Umberto Tozzi, con il quale ha scritto la famosa Gente di mare e Si può dare di più, brano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987, dove Raf ha ottenuto il riconoscimento come autore. Queste collaborazioni hanno arricchito la sua carriera e hanno contribuito a farlo conoscere anche al di fuori dei confini nazionali.

Raf ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui il Festivalbar nel 1989 con Ti pretendo, nel 1993 con Il battito animale e nel 2001 con Infinito. Questi riconoscimenti non solo testimoniano la sua qualità artistica, ma anche l’affetto e il riconoscimento che il pubblico italiano ha nei suoi confronti.

Album recenti e progetti futuri

Negli ultimi anni, Raf ha continuato a produrre musica. Il suo album Sono io, pubblicato nel 2015, ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale con nuove sonorità e testi che riflettono la sua crescita personale e artistica. La sua capacità di rinnovarsi e di adattarsi alle nuove tendenze musicali è una delle chiavi del suo successo duraturo.

Sanremo 2026: un ritorno atteso

Nel 2026, Raf tornerà sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Ora e per sempre, scritta insieme al figlio Samuele Riefoli (D’Art). Questo brano, descritto come una ballad intensa e romantica, racchiude in sé un significato autobiografico, essendo ispirato alla sua lunga storia d’amore con la moglie Gabriella. La partecipazione di Raf a Sanremo rappresenta un evento atteso, poiché è la sua sesta apparizione al festival, e arriva dopo un decennio dall’ultima partecipazione nel 2015. Le aspettative sono alte, e i fan sperano che questo nuovo brano possa ripetere il successo dei suoi classici, continuando a scrivere la storia di un artista che ha segnato un’epoca nella musica italiana.