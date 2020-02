Leone: oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020

By

La settimana parte nei migliori dei modi: grinta e positività ti pervadono e ti accompagnano fino al week end, quando la Luna entrerà nel tuo segno. Il pessimismo del mese scorso è ormai superato. Sarai pieno di voglia di fare e di cambiare quello che non ti gratifica più, grazie all’influenza benevola di Marte. Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 potrai contare sulle tue qualità comunicative e cooperative, grazie alla Luna nel segno dei Gemelli. Preparati a nuovi incontri e a nuove soddisfazioni nei rapporti lavorativi.

Leone: settimana incredibile in amore

Per i Leone l’oroscopo settimanale è caratterizzato da un’incredibile voglia di amare e di trasgressione, che avrà il suo culmine nel week end. Un momento favorevole, grazie al transito di Venere nel tuo segno, ti regalerà forte eros e aggiungerà un’intesa maggiore nella relazione di coppia. Se sei single, invece, ci saranno stuzzicanti occasioni per vivere nuovi flirt e storie d’amore, l’importante è coglierle al volo e non chiudersi a riccio.

Leone: proposte allettanti nel lavoro

Dovrai impegnarti per raggiungere il successo che ti meriti, ma la determinazione e l’ottimismo di questa settimana ti sproneranno a rimboccarti le maniche. Hai le idee chiare su quel che vuoi e questo ti aiuterà a dirigerti dritto verso la realizzazione dei tuoi obiettivi. Il fine settimana è il periodo migliore per trattare nuovi accordi, purché valuti con attenzione i nuovi progetti finanziari. Attento a non esagerare con il lavoro.