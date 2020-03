5 cose che non sai di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, noto conduttore tv, nella sua carriera televisiva è stato protagonista di molti programmi: ora lo vediamo in onda su canale 5 con Avanti un Altro affiancato dall’amico di sempre Luca Laurentis. Non ama molto mettere in rilievo la sua vita personale e familiare.

Lo conosciamo per essere una persona sempre molto allegra, gioviale e spiritosa. Sa intrattenere piacevolmente il pubblico e riesce ad essere anche molto sensibile quando è il momento giusto.

Quando condusse Ciao Darwin riscosse altrettanto successo, un programma d’intrattenimento serale dove la sua conduzione ha rappresentato una parte importante. Anche durante le interviste personali, tende poco ad aprirsi quindi, potrebbero esserci diverse che non sai di lui.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Paolo Bonolis

Balbuzie: da bambino era balbuziente, questa difficoltà nel linguaggio è riuscita a superarla senza problemi grazie al sostegno dei suoi genitori. In realtà oggi non ci saremmo mai potuti accorgere di questo problema se non ce ne avesse messo a conoscenza perché parla in modo perfetto e soprattutto molto spedito.

La sua vita sentimentale: Diana Zoller fu la sua prima moglie dalla quale nacquero i primi due figli. Oggi è sposato con Sonia Bruganelli con la quale ha ampliato la sua famiglia. È raro vedere anche foto che gli ritraggono tutti insieme anche in vacanza. Anche sui social posta foto che ritraggono solo lui.

Uno stacanovista: che ci tiene molto al suo lavoro si evince con quanto passione gli conduce. È davvero instancabile e gli dedica buona parte della giornata a far sì che poi tutto sia perfetto per la trasmissione.

Ha vinto un Guinness dei Primati: nel 2010, quando la trasmissione era condotta da Paola Perego, Paolo Bonolis ha vinto il Guinnes dei Primati come oratore più veloce del mondo. Certamente per lui un risultato che ha significato molto considerando i suoi problemi di balbuzie. Un segno importante anche per tutti coloro che soffrono di questo problema che può essere superato e annullato.

I suoi guadagni: diciamo la verità che Paolo Bonolis è stato alla conduzione di moltissime trasmissioni televisive e questo gli ha permesso di avere un corrispettivo annuo molto interessante. Le cifre parlano poco chiaro stando alle notizie riportate, si parla di circa 9 milioni di euro l’anno. Una somma davvero importante che però ha lasciato Paolo Bonolis un uomo sempre semplice e simpatico anche con i suo fans.

L’amicizia con Elena Santarelli: Paolo Bonolis ed Elena Santarelli sono davvero molto amici, in un post lei ha pubblicato una foto che riportava la visita al figlio del conduttore in ospedale.

Il suo percorso di studi: è sempre stato uno studente modello, si iscrisse a Giurisprudenza ma poi cambiò in Scienze Politiche Internazionali conseguendone la laurea. Non decise d’intraprendere alcun percorso se non quello televisivo che iniziò nel 1980 con la conduzione di un programma per ragazzi. Ad oggi possiamo dire che ha condotto più di 40 programmi, un conduttore e un intrattenitore del pubblico davvero eccezionale. Nell’attuale trasmissione Avanti Un Altro, dove è alla conduzione, ha dichiarato di non avere un copione ma di andare a braccio perché solo così ogni puntata potrà essere diversa dall’altra.