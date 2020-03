Lotto e SuperEnalotto estrazioni 19 marzo – Numeri ritardatari e frequenze – Ecco i numeri vincenti di oggi

Oggi giovedì 19 marzo si rinnova l’appuntamento per l’estrazione del Lotto e Superenalotto. Vediamo cosa potrebbero riservarci i numeri ritardatari e quelli usciti con maggiore frequenza. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.

Il gioco del Lotto è anche sull’app My Lotterie, oltre a poter giocare al Lotto in ricevitoria grazie alla Lottomatica. Il regolamento impone la scelta dei numeri da 1 a 90 con un importo minimo da 1 euro a 200 euro. Il gioco del Lotto è un gioco e tale deve restare, fate attenzione.

Numeri Frequenti Lotto

Controlliamo ora, prima dell’estrazione di questa sera, quali sono stati i numeri maggiormente estratti sulle varie ruote del Lotto. I dati sono relativi alle ultime 18 estrazioni aggiornata all’ultima estrazione del 17 marzo.

Bari Numero 45 37 23 21 28 77 89 39 88 47 Ritardo 107 78 71 68 65 53 53 50 48 45 Cagliari Numero 21 15 36 7 39 41 35 28 42 55 Ritardo 76 69 55 53 52 48 47 45 45 45 Firenze Numero 39 48 10 50 59 43 78 58 79 20 Ritardo 90 75 49 48 45 43 43 42 42 39 Genova Numero 38 83 88 56 8 53 71 19 64 72 Ritardo 136 107 62 56 54 48 46 42 40 39 Milano Numero 10 61 86 89 27 7 64 57 32 67 Ritardo 74 73 62 58 49 45 41 40 39 37 Napoli Numero 88 24 64 57 3 63 49 14 25 62 Ritardo 86 68 64 62 58 56 55 52 50 50 Palermo Numero 22 23 8 69 35 36 76 61 6 2 Ritardo 182 77 68 58 55 54 47 44 42 38 Roma Numero 27 76 6 41 37 75 10 1 79 67 Ritardo 80 70 68 53 51 51 44 42 39 37 Torino Numero 82 24 71 57 62 89 29 16 40 73 Ritardo 61 54 44 42 41 39 37 34 33 33 Venezia Numero 75 6 64 67 73 16 59 62 3 55 Ritardo 75 71 71 67 65 62 57 51 50 41

Numeri ritardatari Lotto

Esaminiamo ora, attraverso questa pratica tabella, i numeri in ritardo che mancano da varie estrazioni. Continua a mantenere il primato il 22 sulla ruota di Palermo che manca da 181 volte, lo segue il 38 sulla ruota di Genova con un ritardo di 135 volte.

Se invece volete vedere nello specifico cosa sta succedendo anche per gli altri numeri sulle diverse ruote, qui è riportata una tabella facile da consultare con tutte le informazioni specifiche e relative ai numeri in ritardo del Lotto aggiornata all’ultima estrazione del 17 marzo.

Bari Numero 44 87 18 32 34 48 52 76 84 Frequenza 5 4 3 3 3 3 3 3 3 Cagliari Numero 9 80 5 56 63 64 76 90 3 Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 2 Firenze Numero 13 4 16 21 65 2 9 11 12 Frequenza 4 3 3 3 3 2 2 2 2 Genova Numero 75 77 16 20 34 50 51 52 69 Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 Milano Numero 78 14 40 48 51 76 80 82 4 Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 Napoli Numero 47 44 17 51 58 85 1 13 15 Frequenza 5 4 3 3 3 3 2 2 2 Palermo Numero 11 24 28 30 58 81 83 86 1 Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 Roma Numero 13 26 45 50 62 70 85 88 7 Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Torino Numero 77 46 49 51 76 87 2 4 8 Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2 Venezia Numero 26 32 43 84 31 34 44 48 53 Frequenza 4 4 4 4 3 3 3 3 3

DIRETTA: Estrazioni Lotto e Superenalotto – numeri estratti giovedì 19 marzo

Salvate questa pagina tra i preferiti per essere sempre aggiornati in tempo reale in riferimento all’ultima estrazione del Lotto e del Superenalotto. Non appena disponibile, dopo le 20 di questa sera, avrete anche il video in automatico dell’estrazione del 19 marzo 2020.