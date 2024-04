Facoltà di psicologia in Italia: quali sono le migliori

Proseguire il proprio percorso di studi rappresenta una scelta delicata e ricca di fattori da prendere in considerazione. Scegliere di frequentare l’università, infatti, significa iniziare a porre un primo tassello relativo al proprio percorso professionale futuro, rendendo necessaria una scelta oculata, oltre alla cura di ogni aspetto e criterio da dover valutare. In questo frangente, uno dei percorsi che sta appassionando sempre più studenti dopo le scuole superiori è proprio quello della psicologia. Fermo restando che diventare psicologi presupponga una forte determinazione nei confronti dei propri obiettivi, tenendo anche conto degli obblighi di un simile professionista, è importante comprendere che lo stesso percorso di formazione, dal principio, richiede una serie di scelte oculate.

In Italia, l’offerta formativa nel campo della psicologia è variegata e di alta qualità, con numerose università che offrono corsi accademici ben strutturati e riconosciuti. Tuttavia, oltre alla formazione iniziale, è importante sottolineare l’esistenza di un sistema dinamico di aggiornamento delle competenze per i professionisti che scelgono di operare in questo settore della medicina. Attraverso workshop, seminari, corsi di specializzazione e programmi di formazione continua (sul sito ebookecm.it è possibile avere una panoramica dei corsi Fad Ecm in psicologia), psicologi e operatori del settore hanno l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze, acquisire nuove skill e rimanere al passo con gli sviluppi più recenti nel campo della psicologia.

Insomma, diventare psicologi significa intraprendere un percorso senz’altro complesso e sfaccettato, all’interno del quale gli studenti si sottopongono a prove di ammissione, test di vario genere e, una volta raggiunto lo status di professionisti, sono tenuti a prendere parte a sessioni di formazione periodiche in modo tale da offrire un servizio qualitativamente elevato ed in grado di supportare completamente il paziente durante la terapia. In quanto all’inizio del percorso per diventare psicologi, in questo approfondimento intendiamo soffermarci su alcune tra le migliori università di psicologia nel nostro Paese.

Le migliori facoltà di psicologia in Italia: ecco quali sono e cosa serve sapere al riguardo

Come già precedentemente accennato, quando si parla del percorso da psicologi si fa riferimento ad una proposta formativa sempre più richiesta, oltre ad un panorama universitario particolarmente variegato. A fare luce su quelle che sono le migliori facoltà in Italia per chi intende studiare psicologia è stato il ranking del Qs World University. Secondo i dati riportati dalla ricerca, la migliore università d’Italia per studiare psicologia sarebbe la Sapienza di Roma.

Al secondo posto, si trova Alma Mater Studiorum di Bologna e, subito al di sotto, la Cattolica del Sacro Cuore. Al quarto posto, spicca uno degli Atenei più apprezzati in ambito nazionale, ossia l’Università di Padova. Quinta posizione per Bicocca di Milano e sesta per la Statale UNIMI. Terminano la top 8 rispettivamente al settimo ed ottavo posto l’Università di Trento e quella di Torino.

Tornando a Parlare di Sapienza, l’Ateneo romano si pone all’interno della classifica mondiale al settantesimo posto. Ovviamente, quando si sceglie l’università non bisogna pensare soltanto a quale sia l’Ateneo migliore per conseguire la triennale, essendo portati a riflettere anche su quali università presentino il percorso specifico che si intende intraprendere. Per esempio, Sapienza offre due lauree triennali in psicologia: della salute e dei processi sociali.

Per quanto, invece, concerne la proposta di corsi di laurea magistrale in psicologia presenti in Sapienza, troviamo un ventaglio di proposte particolarmente ampio che va dalla psicologia clinica a quella della comunicazione e del marketing, passando attraverso il corso di psicologia della salute per i contesti clinici e sanitari, delle risorse umane, del lavoro e delle organizzazioni e la psicologia dello sviluppo tipico e atipico. Infine, troviamo il corso di laurea magistrale in psicologia giuridica, forense e criminologia.