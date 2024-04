LA PLAYSTATION INIZIA AD INVECCHIARE ED I GIOCATORI NE FANNO LE SPESE

Sono passati 25 anni da quando Sony ha debuttato con la prima PS1 nelle nostre case e per chi ama i videogame questo è stato un periodo di lustro e di acquisti di console appena uscite, spesso a scapito del proprio portafoglio perchè, come è noto, anche le console come tutti i prodotti tecnologici, tendono a deprezzarsi dopo il primo periodo di uscita.

Spesso coloro che hanno acquistato al Day One la propria console sono incappati negli inevitabili problemi che colpiscono le console prodotte dalla casa madre prima della messa in commercio, come errori di sistema, problematiche hardware in generale e guasti indefiniti che hanno costretto i possessori a rivolgersi all’assistenza in garanzia.

Adesso, dal momento che dalla messa in commercio della Playstation 5 sono passati più di due anni, molte console si trovano fuori dal periodo della garanzia e quindi, se colpite da guasti, non possono usufruire dell’assistenza ufficiale gratuitamente ma hanno tre opzioni:

Tenersi la console guasta ed acquistarne un’altra.

Rivolgersi all’assistenza ufficiale pagando (il guasto non viene superato, ma viene data al proprietario una console rigenerata con una garanzia di tre mesi).

Rivolgersi ad aziende che le riparano.

Abbiamo avuto l’occasione di parlare con il proprietario di un’azienda che si trova online e che effettua riparazione di console da 15 anni, e che nel tempo ha organizzato corsi per la formazione di riparatori di console, oltre ad aver implementato un proprio canale su Youtube, dove si dilettano a fare riparazioni in diretta.

Il guasto più frequente negli ultimi cinque anni di lavoro è quello della fragilità della porta hdmi sulle Playstation. Come nella precedente versione di console, anche la Play 5 soffre di questa problematica essendo soggetta al trasporto, agli scontri con giocatori incalliti ed ai continui urti a cui i proprietari la sottopongono.

Per fare fronte a questa necessità è stata organizzata una riparazione specifica, con la possibilità che il corriere venga a ritirare la console a casa, al pari dell’assistenza ufficiale, la riparazione per PS5 con la porta hdmi rotta di Dedoshop. Questo ci da l’idea di quanti siano gli utenti con il bisogno di aggiustare la propria console senza privarsene per una tempistica significativa.

Anche i modelli di PS4 iniziano a subire guasti importanti dettati soprattutto dall’usura. In questo caso però gli utenti ovviano alternando la scelta di riparare il proprio dispositivo con quella di sostituirlo, visto che, alcuni guasti sono difficilmente reperibili con facilità e ad un costo inferiore di quello da sostenere per una console usata.

Ad ogni modo Sony ha appena introdotto sul mercato un nuovo modello di Play 4, ossia la revisione “slim”, che oltre ad essere più leggera a livello di componenti promette anche prestazioni più durature nel tempo.

Ovviamente solo il passare del tempo e l’andamento del mercato globale potrà dirci se Sony, come ha fatto su PS4, rilascerà une versione Pro, con un costo maggiore ma anche con prestazioni superiori alle “sorelle minori”.

Oltre alla qualità costruttiva, Sony, dovrà comunque tenere in conto la disponibilità dei consumatori in quanto le ultime console prodotte non sono state presentate alla vendita con prezzi inferiori ai 499€.