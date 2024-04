Complementi d’arredo senza tempo: come sceglierli per arredare casa con gusto

I complementi d’arredo rappresentano dettagli preziosi per definire l’atmosfera di una casa. Ci sono diversi riferimenti di stile, motivo per cui, in alcuni casi, può essere difficile trovare la strada giusta da seguire.

Sono sempre di più le persone che scelgono di orientarsi verso complementi e accessori senza tempo. Si tratta di oggetti che vanno oltre il classico: la loro versatilità, infatti, permette di collocarli in contesti arredati con svariati mood stilistici.

Vediamo, nelle prossime righe, qualche consiglio pratico per sceglierli.

Colori neutri (e non solo)

I colori neutri rappresentano il non plus ultra nel momento in cui si punta a scegliere dei complementi d’arredo senza tempo. Dal bianco, al marrone chiaro, al beige, sono diverse le cromie che permettono di creare armonia in diverse zone della casa grazie a complementi che vanno dalla sedia per la cucina al pouf trasformabile.

Si possono chiamare in causa anche altre cromie nel momento in cui si devono selezionare i complementi giusti per ambienti capaci di incantare sia chi ha un animo che batte verso lo stile classico, sia chi, invece, preferisce un mood moderno.

Tenendo fermo questo aspetto, si può “giocare” sulla ricerca di un effetto all’insegna del lusso. Tra i colori più utili al proposito troviamo l’oro spazzolato, scelta originale, elegante e capace di rappresentare il giusto equilibrio fra classico e moderno.

Soprattutto nella zona giorno, è il caso di sceglierlo per complementi di dimensioni medie o piccole, come per esempio le applique a muro, essenziali per concretizzare quell’illuminazione stratificata fondamentale per fruire al meglio di un ambiente come il living (se stai cercando ispirazione, guarda una collezione senza tempo di lampade da parete caratterizzate da illuminazione a LED).

Linee essenziali

Il focus sulle linee essenziali è uno dei must quando si parla di complementi d’arredo senza tempo.

Bando alle forme insolite e alla presenza di decorazioni eccessive: la pulizia estetica deve essere il riferimento guida.

Attenzione: questo non vuol dire certo monotonia. Come abbiamo appena visto parlando dei colori, ci sono numerose alternative che permettono di dare carattere all’ambiente, rendendolo affascinante per persone con gusti anche molto diversi tra loro.

I materiali che non passano mai di moda

Arredare casa con complementi che trascendono le tendenze vuol dire focalizzarsi su specifici materiali che non passano mai di moda. Il principale punto di riferimento è il legno.

Lo si può scegliere per il parquet, pavimentazione sinonimo di eleganza. Per quanto riguarda le essenze, tra le più versatili troviamo indubbiamente il rovere, resistente e caratterizzato da venature che affascinano al primo sguardo.

Less is more

Meno è meglio: ripetere questo adagio quando si scelgono i complementi d’arredo vuol dire avere maggiori chance di affascinare persone con gusti molto diversi tra loro.

Così facendo, infatti, si riesce a catturare subito l’attenzione e a esaltare le linee, le finiture – importantissimo, per quanto possibile, è alternare sapientemente quelle lucide e quelle opache – e i colori, esaltando quell’ordine che è apprezzatissimo soprattutto quando si parla di contenuti social legati all’arredamento.

Complementi passepartout

Ci sono dei veri e propri passepartout che cambiano la vita – e l’estetica della casa – quando si parla di complementi.

Tra questi, spiccano le poltrone. Le si può scegliere con linee più o meno morbide e, di riflesso, collocarle in zone della casa che vanno dal living al corridoio.

Per quanto riguarda i colori, il consiglio è di orientarsi verso cromie neutre o di puntare al bianco e al nero.

Attenzione al colore delle pareti

Per fare in modo che i complementi d’arredo vengano esaltati in tutta la loro bellezza e per evitare di sovraccaricare visivamente l’ambiente, è utile scegliere, per i vari ambienti della casa, delle pareti bianche o di colori neutri (panna, beige etc.).