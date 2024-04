Come avviare un’impresa di pulizie professionale

Siccome l’obiettivo è quello di raggiungere una certa stabilità economica, si è alla costante ricerca di un’occupazione da ritenere “sicura” e stimolante per le alte richieste ottenute. Un esempio pratico è rappresentato dall’impresa di pulizie professionale, poiché chi ha fondato un’agenzia in questo settore è poi riuscito a lavorare con continuità traendo i giusti profitti. Ciononostante occorre comunque una certa bravura nell’organizzazione, nella gestione e nella proposta di determinati servizi relativi alle pulizie di luoghi pubblici e privati. Se si hanno dei dubbi sull’argomento: ecco come fare ad avviare un’impresa di pulizie professionale di successo.

Ricerca di mercato: sviluppare l’idea per avviare un’impresa di pulizie professionale

Come per ogni tipologia di azienda da avviare, anche per dar vita ad un’impresa di pulizia professionale è necessario condurre una ricerca di mercato alquanto dettagliata allo scopo di far fronte alle esigenze dei clienti. Inoltre, bisogna assolutamente comprendere la zona nella quale operare – quanto sarà ampio il proprio raggio di copertura? -, la concorrenza e persino le tendenze da seguire.

Per riuscire a pianificare il tutto con rigorosa attenzione suggeriamo di porsi dei quesiti essenziali, perché le risposte possono avere un peso specifico nell’elaborazione dell’offerta del proprio servizio. Ad esempio, sarebbe cosa giusta chiedersi che tipo di servizio presentano i competitor nell’area prescelta, così come è fondamentale informarsi sulle tariffe medie per delle pulizie professionali. Successivamente si può passare alla scelta del nome dell’impresa, sviluppando al contempo un piano aziendale completo, tra budget da investire, prodotti da impiegare, attrezzature da acquisire e servizi da proporre ai clienti.

Registrare l’impresa e ottenere la licenza

Il passo successivo è delicato quanto essenziale, e consiste nel registrare la propria impresa di pulizie professionale ottenendo la licenza. Bisogna fare riferimento, nella fattispecie, all’ufficio delle imposte e agli enti di regolamentazioni locali, assicurandosi così di soddisfare qualunque requisito richiesto dalle normative. In tal modo si entrerà in possesso della licenza commerciale.

Acquisire le attrezzature e i prodotti necessari

Per poter offrire un servizio di pulizia professionale e di altissima qualità è doveroso riuscire ad entrare in possesso del materiale necessario. Acquisendo le giuste attrezzature e i prodotti specializzati, sarà possibile soddisfare qualunque tipologia di esigenza presentata dai clienti, e per di più rapidamente. Ovviamente, è bene assicurarsi di allestire l’ambiente lavorativo nel migliore dei modi, fornendo ai dipendenti determinate attrezzature di sicurezza e di protezione individuale, come per esempio guanti protettivi, maschere facciali, scarpe antiscivolo e così via.

Per ciò che concerne l’attrezzatura per la pulizia, si potrebbero citare: aspirapolvere industriali, moccio e secchiello, scope, spazzole, raschietta e le moderne macchine per la pulizia di tappeti e rivestimenti particolari. Per quanto riguarda la pulizia, si consiglia ecolab prodotti perché si potrebbero così acquistare detergenti multiuso, ma anche detergenti ecologici, disinfettanti e sgrassatori di alto livello; ognuno di essi appartiene ai migliori marchi produttori, ecco perché si andrebbe a siglare una collaborazione fondamentale per raggiungere il successo auspicato.

Assumere e formare il personale

Per avviare un’impresa di pulizia professionale c’è da assumere e formare il personale, in un settore dove le richieste difficilmente vengono a mancare. Proprio perché la concorrenza è alta, bisogna essere bravi a distinguersi per la qualità espressa e per la velocità, dunque diventa una priorità assoluta quella di offrire ai dipendenti una formazione adeguata non solo sulla pulizia, ma anche sull’impiego delle specifiche attrezzature e sui molteplici protocolli di sicurezza.

Occuparsi del marketing e della promozione

Al giorno d’oggi non ci si può esimere dall’elaborare un piano di marketing ad hoc e dalla promozione dei propri servizi. Per arrivare al successo avviando un’impresa di pulizie professionale è assolutamente necessario creare un apposito sito web dove vengono forniti i contatti, si spiega chi si è e cosa si offre, si descrivono i servizi e infine si inseriscono i prezzi.

Inoltre, i social media possono essere un’arma importante per farsi conoscere, e a tal proposito consigliamo di ascoltare in maniera diretta le richieste e le esigenze dei clienti così da soddisfare ciascuno nel migliore dei modi. Non sono da sottovalutare espedienti come la distribuzione di volantini, la pubblicità televisiva e sui giornali locali, nonché la partecipazione a fiere ed eventi a tema.