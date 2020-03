5 cose che non sai di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez show girl bella, sexy e affascinante è diventata volto noto della tv grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni televisive. Nata in Argentina, ha avuto un successo immediato in Italia anche grazie al suo fisico perfetto. Fidanzata di Marco Borriello, ha lavorato anche nel mondo della moda.

La sua partecipazione all’Isola dei famosi le ha dato una maggiore visibilità. La carriera cinematografica si è rivelata a partire dal 2010. Oggi, è seguitissima sui social dai suoi follower che la seguono anche per i suoi preziosi consigli beauty e fitness. La sua storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino ha visto la nascita del piccolo Santiago, poi le cose sono cambiaste e per un periodo la loro storia si interrotta.

L’amore però è ritornato più forte di prima tra i due e ora sono di nuovo insieme. Non sono mancati scatti hot di Belen Rodríguez che hanno suscitato un interesse particolare dei suoi fans. Un fisico da fare invidia, ci tiene molto ad una corretta alimentazione e a seguire con regolarità il suo programma di allenamento. Una mamma e una donna dal fascino unico che ha stregato l’Italia e gli italiani con il fascino caliente. Occhi neri profondi e un corpo mozzafiato, accanto al suo amore ritrovato, formano una coppia molto seguita.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Belen Rodriguez

I motivi del suo arrivo in Italia: viveva in Argentina assieme alla sua famiglia ma furono presi in ostaggio e trattenuti per 3 ore con la pistola puntata. Quest’episodio le ha lasciato profonde ferite tanto da decidere di trasferirsi in Italia.

I cambiamenti del suo fisico: è stata proprio Belen a pubblicare su Instagram una foto che la ritraeva all’età di 16 anni, qualcosa di diverso rispetto ad oggi c’è. Certamente il seno sembra essere oggi più abbondante: quando mostra il suo decolté si notano delle forme perfette. Il suo lato b così sodo sarò merito solo dell’allenamento? In ogni caso appare comunque bellissima.

La sua vita su Instagram: abitualmente posta immagini che la ritraggono in vari momenti della sua vita, talvolta anche insieme a suo figlio. In alcune foto l’abbiamo vista in abiti molto succinti che hanno impennato l’asticella dei like. Lei ama il suo corpo e si mostra senza problemi in tutta la sua bellezza.

Gossip sui suoi amori: come abbiamo detto è stata la fidanzata di Marco Borriello, poi ha frequentato Fabrizio Corona ed ha cominciato la storia con Stefano De Martino. Lo ha sposato ed è rimasta incinta di Santiago. La relazione si è interrotta e Belen ha iniziato a frequentare Andrea Iannone. Un’unione piuttosto complicata con alti e bassi. Alla fine, è ritornata con Stefano e ora sono ancora insieme.

I suoi tattoo: sembra avere una vera passione per i tatuaggi, ne ha 5. Uno dedicato a Stefano De Martino, una frase dedicata a sua nonna, una chiave di violino, delle rose intrecciate, dei fiori e delle farfalle.

Una tra le sue passioni: sembrerebbe che a Belen Rodriguez piaccia molto cucinare, si diletta nel preparare ogni tipo di pietanza per il suo bimbo. Forse mangerà solo il necessario di quello che prepara considerando la sua smagliante forma fisica.