DIRETTA Coronavirus Veneto – Ecco le notizie ed il bollettino della Protezione civile di oggi: 29 Marzo

Continuano ad aumentare i contagiati da coronavirus in Veneto ed i dati della Protezione civile sottolineano sempre di più quanto la regione lombarda sia in piena emergenza sanitaria.

Stando ai dati di ieri, infatti, i casi totali in Veneto sono 7.930 dei quali 1.559 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 344 mentre le persone in isolamento domiciliare al momento sono 5.010. Attualmente, i casi positivi sono 6.913. Il numero totale di tamponi eseguiti in Veneto è di 89.380.

Notizie ufficiali Coronavirus in Veneto – 29 Marzo 2020

Qui sotto potete vedere tutte le notizie ufficiali che vengono rilasciate dai canali social della Regione Veneto.