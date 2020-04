Amadeus e Giovanna – Sono sposati? – Ecco come si sono conosciuti e chi sono i figli

Saranno ospiti dell’edizione di Domenica in di oggi, domenica 19 Aprile 2020, in compagnia di Mara Venier che anche in questa domenica andrà in diretta. Lo fa da sempre e non ha perso logicamente l’abitudine nonostante i problemi legati al coronavirus. I due, Amadeus e Giovanna, saranno infatti in diretta dalla loro abitazione. Ma andiamo a vedere qualcosa di più sulla loro vita privata.

In questo articolo andremo infatti a conoscere i due da più vicino. Parleremo della loro relazione e di come si sono conosciuti. Ma anche di chi sono i figli di Amadeus e Giovanna.

Amadeus e Giovanna – Sposi

Da poco meno di un anno Amadeus e Giovanna sono diventati marito e moglie. Si sono sposati infatti lo scorso 11 Luglio 2019. Non vi sono grandi informazioni su quale sia stata la chiesa della cerimonia. I due si erano uniti in maniera civile dieci anni fa ma avevano deciso, appunto, di annullare quella unione per potersi sposare in chiesa.

Amadeus e Giovanna – Come si sono conosciuti?

Secondo quello che ormai tutti sanno Amadeus e Giovanna si sono conosciuti proprio sui set della Rai. Infatti diversi anni fa, nel 2003, alla trasmissione L’eredità c’era proprio Giovanna ed i due iniziarono a conoscersi fino a sposarsi sia in forma civile che in forma religiosa.

Amadeus e Giovanna – Figli

Amadeus e Giovanna hanno un figlio che è nato nel 2009 e che ha accompagnato la mamma all’altare durante il matrimonio del 2019. Si tratta di Josè Alberto che ha adesso 11 anni.