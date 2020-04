DIRETTA VIDEO – Concerto Laura Pausini – Scaletta e Ospiti – RAI 1 – 21 Aprile 2020

Concerto Laura Pausini 21 Aprile. Si terrà questa sera su Rai 1 la messa in onda del concerto di Laura Pausini che si è svolto a Taormina nel 2014. Saranno veramente tanti gli ospiti ed il tutto avrà inizio alle 21:25 di questa sera su Rai 1 ma potrai seguire anche qui sul nostro sito la diretta video del concerto.

Come abbiamo già anticipato saranno tantissimi gli ospiti della serata che andranno sul palco e che hanno partecipato allo spettacolo “Ho creduto in un sogno”. Adesso vedremo proprio chi saranno gli ospiti. Al termine dell’articolo trovate il player video in diretta del concerto.

Concerto Laura Pausini – Ospiti

Non sarà solo un concerto di Laura Pausini quello di stasera ma vi saranno anche tantissimi ospiti durante la serata che allieteranno il pubblico (che era presente nel 2014) ed il pubblico televisivo. Qui sotto troverai la lista degli ospiti del concerto.

Paola Cortellesi

Emma Marrone

Claudio Baglioni

Marco Mengoni

Fiorella Mannoia

Paola Turci

Biagio Antonacci

Pippo Baudo

Syria

La Pina

Raf

Elisa

Lorena

Ottavia

Ad accompagnare Laura Pausini vi sarà la meravigliosa Greatest Hits Orchestra che sarà diretta da Giampiero Solari e dalla regia di Cristian Biondani.

Concerto Laura Pausini – Scaletta

Laura Pausini

Pippo Baudo

Benvenuto

Duetti con Paola Cortellesi: Non mi chiedermi e medley Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello

Se non te con Paola Cortellesi

Strani amori

Avrai con Claudio Baglioni

Primavera in anticipo (It Is My Song)/Primavera anticipada (It Is My Song) con Marco Mengoni

Tra te e il mare

Con la musica alla radio con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap

Come se non fosse stato mai amore

Io canto con Fiorella Mannoia

Invece no

Mi rubi l’anima con Raf

Le cose che vivi con Elisa, Lorena, Ottavia (amiche)

Vivimi con Biagio Antonacci

Felicità con Lucio Dalla (duetto virtuale)

Finale con Pippo Baudo

La solitudine

Se fue

Concerto Laura Pausini – DIRETTA VIDEO RAI 1

Qui sotto trovi il player del concerto di Laura Pausini in Diretta.

https://www.youtube.com/watch?v=tnxIr_vZU7o