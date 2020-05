Il Segreto – Anticipazioni 6 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 del 6 maggio 2020. Che cosa succederà a Puente Viejo? Abbiamo lasciato Francisca alle prese con una rivelazione a Raimundo di una delle sue malefatte. Ora che il passato bussa alla porta della matrona, teme di dover pagareper le coseguenze delle sue azioni. Scopriremo nel corso della settimana che la matrona ha intenzione di sfruttare il più possibile Isabel e la sua influenza economica.

Le anticipazioni de Il Segreto ci parlano anche di Rosa. Il padre ha già manifestato più volte il suo disappunto per via del legame creato con Adolfo. La ragazza però sembra non voler sentire ragioni, tanto che sceglierà di non seguire un consiglio della sorella Marta. Carolina invece è sempre più afflitta dal dolore e il suo stato d’animo non farà che insospettire la sua famiglia.

Il Segreto – Anticipazioni puntata 6 maggio

Nelle anticipazioni della precedente puntata de Il Segreto, abbiamo assistito al duro scontro fra Matias e Isabel. La Marchesa ha deciso di non accettare le richieste dei minatori, mentre Ramon ha ormai ultimato la sua ispezione. In questo nuovo appuntamento, Don Ignacio cercherà di scoprire qualcosa di più in merito, ma non gli verrà rivelato nulla. Ramon infatti intende parlare prima con il consiglio familiare.

Don Ignacio sa quanto la situazione potrebbe peggiorare ancora di più, soprattutto per i suoi affari. Per questo motivo deciderà di correre ai ripari, cercando di fare più scorta possibile in previsione di momenti più bui. Marta invece ha già messo in guardia più volte Rosa sul suo rapporto con Adolfo. La sorella teme infatti che il padre possa arrabbiarsi sempre di più, se solo scoprirà che ha raggiunto La Puebla con il ragazzo. Sembra tuttavia che le sue parole non abbiano avuto effetto, visto che Rosa accetterà un invito di Adolfo per andare a teatro insieme.