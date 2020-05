Giovanna Abate dopo settimane di chiacchiere tramite chat con il cavaliere misterioso chiamato l’Alchimista, scopre finalmente chi si cela dietro le bellissime frasi romantiche.

Nella puntata andata in onda poco fa, la tronista Giovanna Abate ha così potuto incontrare finalmente la persona con il quale ha chattato ormai da diverse settimane, pronta a concretizzare finalmente le sue tantissime idee.

Durante il nuovo format infatti, la tronista ha potuto conoscere e scriversi tutti i giorni con un cavaliere misterioso, pensando al giorno in cui l’avrebbe finalmente incontrato. Giovanna Abate scopre così chi è l’Alchimista.

Giovanna Abate scopre chi è l’Alchimista

Dopo Gemma Galgani anche la tronista del trono classico è riuscita a incontrare il corteggiatore misterioso che durante le ultime settimane ha conquistato il cuore di Giovanna.

Emozionata e piena di ansia, la tronista si è ritrovata fuori dagli studi di Cinecittà per un esterna romantica pronta a vedere in viso l’Archimista. Il corteggiatore misterioso però, ha deciso nuovamente di indossare una maschera per creare ancora più atmosfera ma soprattutto per continuare il corteggiamento nei confronti di Giovanna sembra farsi giudicare per il suo aspetto fisico.

La tronista è stata infatti molto contenta di poterlo vedere davanti a me, dispiaciuta però del fatto che, il corteggiatore non si senta ancora pronto a mostrarsi in viso davanti alle telecamere ma soprattutto davanti ai suoi occhi. Cosa è successo oggi in studio?

La tronista resta di stucco

In studio, nessuno conosce realmente il volto dell’Alchimista oltre a Maria De Filippi che però, decide di non sbilanciarsi rimanendo nel mistero più totale. La conduttrice infatti spiega a Giovanna che, il corteggiatore vorrebbe continuare la sua conoscenza senza mostrarsi, godendosi così gli attimi dove ancora non possono abbracciarsi senza mettere in mezzo l’aspetto fisico.

L’Alchimista in studio si è mostrato coperto da una maschera ma pronto comunque a continuare la conoscenza, affermando di rischiare il tutto per tutto continuando le loro chat misteriose fino a quando lui non si sentirà pronto al “grande passo”.

Sembra quindi che Giovanna Abate debba ancora aspettare per scoprire chi realmente si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista.