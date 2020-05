Elena Labate – Chi è la moglie di Massimo Ceccherini

Elena Labate è la moglie di Massimo Ceccherini, attore in lizza per il David di Donatello (corre per il ruolo in Pinocchio di Matteo Garrone). Scopriamo qualcosa su di lei.

Elena Labate – Dove è nata

Elena Labate è nata in Calabria ma vive da anni a Firenze, città di origine del marito, classe 1965.

Che lavoro fa

Elena Labate, la moglie di Massimo Ceccherini, non lavora nel mondo dello spettacolo e nemmeno in quello del cinema. La donna, infatti, è attiva nel settore medico-sanitario. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla meglio in occasione della partecipazione di Ceccherini a L’Isola dei Famosi nel 2017. Ai tempi, il nome della Labate è finito su tutti i giornali per via di presunte affermazioni insultanti a lei dedicate da Raz Degan.

Il rapporto con Massimo Ceccherini

Sul rapporto con Massimo Ceccherini, molto amico del conduttore della serata dei David di Donatello Carlo Conti, non si hanno molte informazioni. Addirittura, non sia nemmeno se i due siano o meno sposati. Si parla di Elena Labate come della consorte di Massimo Ceccherini in quanto lui, quando la chiama in causa, utilizza l’espressione “la mi moglie“.

La coppia è stata protagonista di una scena a dir poco romantica durante una puntata della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In questa occasione, Elena è entrata in studio con una rosa e due biglietti, chiedendo al comico toscano di sposarla in Honduras.