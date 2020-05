Giulio Raselli relazione difficile | Periodo nero fuori da Uomini e Donne

Giulio Raselli ammette la sua relazione difficile con Giulia D’Urso, raccontando come stanno andando le cose. L’ex tronista sembra esasperato dalla situazione che si sta creando e cerca riparo attraverso i social. Cosa sta succedendo?

L’ex tronista Giulio Raselli è stato l’ultimo all’interno di Uomini e Donne a scegliere prima della quarantena. La sua storia d’amore con Giulia D’Urso è partita carica di emozioni e sentimenti tanto da andare fin da subito a convivere.

La coppia nonostante i pochi mesi insieme, si racconta ogni giorno sui loro profili Instagram, mostrandosi ai propri fan nella vita di tutti i giorni. Giulio Raselli però, durante la giornata di ieri, allarma in fan raccontando la sua relazione difficile con la fidanzata.

Giulio Raselli relazione difficile

La coppia nata grazie a Uomini e Donne continua la loro quarantena in casa, uscendo il meno possibile perché ancora molto titubanti della situazione. Entrambi infatti, si mostrano raramente fuori casa, ammettendo di fare lunghe passeggiate ma sempre rimanendo vicino casa. Giulio Raselli seppur avendo i genitori vicini, ha scelto di sua iniziativa di non andarli a trovare, rischiando così sia per loro che per se stesso il meno possibile.

Nonostante il costante tempo insieme, la coppia ha affrontato e sta affrontando delle situazione che mettono a dura prova la loro storia d’amore, arrivando delle volte a discussioni molto pesanti. Proprio per questo, Giulio Raselli si lascia andare a una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Momento difficile per la coppia

Durante la giornata di ieri, Giulio Raselli ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi fan, rispondendo con tutta sincerità e tranquillità.

La domanda più gettonata è stata ovviamente sul rapporto con la ex corteggiatrice, chiedendo come sta realmente andando la loro storia d’amore.

Quello che tutti si aspettavano soprattutto dopo aver visto le loro storie IG ormai da mesi, è che le cose andassero a gonfie vele ma non sembra essere così.

Raselli ha infatti spiegato e risposto alla domanda così: “Molto bene, qualche litigio spesso stupido, ma devo dire portato dalla difficoltà della quarantena, la nostra relazione è stata messa a dura prova da questo periodo. Siamo sempre più affiatati”.

La quarantena sembra quindi aver colpito anche Giulio e Giulia D’Urso che, nonostante le difficoltà continuano a star insieme sempre più complici di prima.