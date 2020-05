Il Segreto – Riassunto e replica – 11 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda ieri, 11 maggio 2020, con una nuova puntata. Che cosa è successo ai cittadini di Puente Viejo? La verità sulla presenza di Francisca alla villa è stata messa a rischio dalle indagini di Adolfo e Tomas. La madre dei due ragazzi però trova il modo per allontanare i loro sospetti, grazie ad una scusa. Intanto, Manuela decide di parlare con Adolfo perchè tolga la punizione alla figlia Rosa.

Il riassunto de Il Segreto continua con la nuova battaglia di Dolores: la moglie di Tiburcio ha scoperto che un rivale sta cercando di fare concorrenza al suo emporio. Matias invece continua a mettere a rischio la sua vita: ha scelto di occuparsi di nuovo dei minatori e di parlare con Ignacio e Urrutia. Continua a leggere per scoprire tutti gli altri dettagli e come rivedere il video della replica in streaming.

Il Segreto – puntata 11 maggio – Riassunto e replica

Isabel riesce a fermare i due figli prima che entrino nell’ala della casa dedicata a Francisca. La Marchesa infatti riferisce loro di aver creato uno spazio per riflettere in solitudine e li convince a non entrare. Nonostante le sue spiegazioni, Adolfo e Tomas non sono del tutto convinti che la madre stia dicendo la verità. Nel frattempo, Ignacio si dimostra ancora ostile nei confronti di Rosa. Manuela cerca di fare da paciere fra padre e figlia, ma sembra proprio che nessuno dei due abbia intenzione di cedere. Ignacio infatti si rifiuta di sospendere il castigo alla figlia: vuole che interrompa la sua relazione con Adolfo. La ragazza però ha deciso di non cenare con il padre per fargli capire che non vuole cedere.

Come abbiamo visto nella precedente puntata de Il Segreto, Matias è ancora furioso per la situazione dei minatori. Dopo aver scoperto che Tomas ha fatto un regalo a Camelia, Marcela scopre che il marito continua a battersi per i minatori e va su tutte le furie. Rosa invece chiede a Marta di portare delle lettere ad Adolfo, non sapendo che il de los Visos non la vede come la sua fidanzata. Mentre Matias affronta Tomas e lo accusa di metterea rischio la vita dei lavoratori, la Marchesa si presenta nell’ufficio di don Ignacio. Puoi rivedere la puntata de Il Segreto di ieri su Mediaset Play: accedi con i tuoi dati oppure fai la registrazione gratuita.