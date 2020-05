Maurizio Lastrico è Andrea – La scheda – Io sono Mia

Maurizio Lastrico è uno degli attori che vedremo nel film Io sono Mia: il suo personaggio sarà Andrea, uno dei pochi inventati che vedremo al fianco della protagonista. Il motivo è molto semplice: Andrea rappresenta in qualche modo Ivano Fossati, un fotografo che condivide con Mimì un amore tormentato.

Maurizio Lastrico intanto si assicura un altro posto in prima fila: dopo il successo a teatro e in Don Matteo, il suo Andrea promette di fare leva sulle capacità dell’attore di conquistare la scena. Scopriamo quindi qualcosa in più sul suo personaggio e sulla relazione con Fossati.

Maurizio Lastrico è Andrea in Io sono Mia

Maurizio Lastrico sarà Andrea, un personaggio che in Io sono Mia è stato costruito per celare la presenza di Ivano Fossati. Il cantante infatti ha scelto di non partecipare alla produzione del film e per questo il regista è dovuto ricorrere ad una figura di fantasia. “È stato uno di quegli incontri veramente fortunati quel set. Fin da subito ho riscontrato un tale livello di professionalità e il modo di affrontare questo personaggio e questa storia in maniera così rispettosa, ma col tentativo di andare veramente in profondità. Per me è stato un bel gradino, un bel salto“, ha dichiarato l’attore in queste ore a You Movies.

Non sappiamo invece come mai Fossati abbia preso le distanze dalla pellicola. Fatto sta che il ruolo che ha avuto nella vita della cantante verrà assunto da Maurizio Lastrico e dal suo Andrea. Sarà quest’ultimo uno degli elementi chiave che spingeranno Mimì a ritornare sotto ai riflettori discografici a distanza di diversi anni dall’ultima apparizione. Un legame a doppio filo visto che l’esibizione della Martini a Sanremo ’82 è proprio grazie a un brano firmato da Fossati. Nel film verranno utilizzate le immagini originali di quella kermesse che ha visto il debutto dell’artista scomparsa.