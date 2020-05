Io sono Mia – Trama e cast del film – 12 maggio 2020

Io sono Mia andrà in onda nella prima serata di oggi, 12 maggio 2020, su Rai 1. Il film è stato realizzato l’anno scorso ed è basato sulla vita di Mia Martini, la celebre cantante scomparsa nel ’95 in circostanze tragiche. La regia invece è Riccardo Donna, per una produzione di Luca Barbareschi (Eliseo Fiction) e in collaborazione con Rai Fiction.

Il film si concentra sui fatti accaduti dall’89 in poi e arricchito da interviste reali alla Martini. Si approfondirà così l’infanzia dell’artista e la sua carriera, messa in ginocchio dalla diceria che portasse sfortuna. Il cast di Mia Martini prevede diversi volti conosciuti del piccolo schermo italiano: continua a leggere per scoprire tutto sulla pellicola.

Io sono Mia – Trama

La trama di Io sono Mia inizia il suo racconto alla fine degli anni Ottanta, quando Mia Martini ritorna a Sanremo con il brano Almeno tu nell’universo. Sono anni difficili per la cantante, soprattutto per via di quella voce diffusa da un produttore nel decennio precedente. Si dice che porti sfortuna e i rifiuti di averla sul palco sono ancora molti. Anche per quanto riguarda la sua partecipazione alla kermesse. E non solo, perchè Mimì ha il cuore spezzato dalla relazione decennale con Andrea, un fotografo milanese ispirato ad Ivano Fossati.

“Adesso ho voglia di cantare di nuovo, prima non ne avevo tanta. Adesso ho una voglia pazza di musica, non soltanto di quella che mi faccio io in casa da sola che suono e che mi diverto, ma ho voglia del mio pubblico.”

Questa la dichiarazione che la Martini ha fatto in conferenza stampa in occasione del suo ritorno a Sanremo, a distanza di tanti anni dalla volta precedente. “È la voglia di cantare che mi ha spinto qui e adesso provo quasi uno stato di beatificazione“, ha sottolineato all’epoca.

Io sono Mia – Cast

Il cast di Io Sono Mia mette alla guida Serena Rossi nei panni di Mia Martini. Il ruolo di Andrea invece è affidato a Maurizio Lastrico, conosciuto sia per i suoi lavori a teatro sia per la sua partecipazione a Don Matteo. Lucia Mascino sarà invece Sandra Neri, un personaggio ispirato al giornalista Paolo Burattini. Ovvero colui che nel marzo di quell’89 ha intervistato l’artista per conto del giornale Epoca. Vedremo inoltre Dajana Roncione nei panni di Loredana Bertè e Antonio Gerardi in quelli di Alberigo Crocetta. Presenti anche gli artisti Gioia Spaziani (Maria Salvina Dato); Nina Torresi (Alba Calia); Corrado Invernizzi (Charles Azvanour); Duccio Camerini (Giuseppe Radames Bertè) e Fabrizio Coniglio (Roberto Galanti).