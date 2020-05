Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela?

Amatissimo conduttore de Le Meraviglie, Alberto Angela è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. Sulla sua vita privata fino a poco tempo fa c’era poco interesse. La curiosità in merito è cresciuta da quando il figlio del grande Piero è diventato un vero e proprio fenomeno social, con pagine piene di meme che lo vedono protagonista.

Considerato anche un sex symbol oltre che un conduttore di talento, è sposato da tanti anni con Monica. Cosa sappiamo di lei? Vediamo qualcosa assieme nelle prossime righe.

Monica – Tutto sulla Moglie di Alberto Angela

In questi decenni, Alberto Angela ha preferito lasciar ‘parlare’ il suo lavoro e mantenere riservati gli aspetti della sua vita privata. Per questo, sulla moglie Monica si sa molto poco. Tra i dettagli noti c’è l’anno del loro matrimonio, il 1993. Prima di convolare a nozze, Alberto Angela e la consorte hanno vissuto un lungo fidanzamento, iniziato quando lei era ancora studentessa.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo (quest’ultimo è molto seguito sui social e molto apprezzato per il suo aspetto estetico). Monica non è mai apparsa in tv e agli eventi ufficiali accanto al marito si è vista pochissime volte. Al fianco del figlio di Piero Angela da quando lui era uno studente laureato da poco e in procinto di iniziare la sua folgorante carriera, non è presente sui social.

Su di lei, ribadiamo, si sa molto poco e tutto da dettagli condivisi da Angela che, per esempio, ha svelato che uno dei suoi riti preferiti è la condivisione di due caffè espresso con la famiglia prima di iniziare la giornata.