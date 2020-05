Anticipazioni Il Segreto – 16 maggio 2020 – Trama puntata

Le anticipazioni de Il Segreto puntano i fari sulla puntata del 16 maggio 2020. Ancora una volta a Puente Viejo c’è molta carne sul fuoco. Adolfo e Tomas non hanno ancora smesso di pensare agli strani comportamenti di Isabel. Per il momento la Marchesa è riuscita a depistare i figli per non rivelare la presenza di Francisca nella sua villa. I due de los Visos però scopriranno presto che la madre nasconde una verità scottante che potrebbe mettere a rischio il rifugio della Montenegro.

Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano inoltre che il piano di Inigo non andrà a monte. Maqueda si trova infatti all’esterno della locanda, sul punto di appiccare il fuoco. Poi riconoscerà la giacca di Tomas e dedurrà che si trova con Marcela e che Matias è assente.

Anticipazioni Il Segreto – Puntata 16 maggio

Nella precedente puntata, Il Segreto ha messo Adolfo e la madre in un faccia a faccia inaspettato. La Marchesa infatti ha trovato le lettere di Rosa e dopo aver reagito in malo modo, farà marcia indietro. Anzi dirà al figlio che in realtà approva la sua unione con Rosa. Il ragazzo ha ricevuto quindi il benestare della nobile, ma Rosa è ancora nei guai con Ignacio. Il padre non intende infatti permetterle di frequentare Adolfo, non sapendo che anche Marta è caduta nella ragnatela del figlio di Isabel. Nella nuova puntata, al centro dei pensieri dei due fratelli però ci sarà un altro fatto legato alla madre.

Adolfo e Tomas infatti scopriranno che la Marchesa sta acquistando dei terreni e non ne comprendono il motivo. Ancora una volta la donna dovrà fare appello alla sua abilità di inventare scuse per salvarsi dalla situazione. Intanto, Mauricio inizia a mostrare un forte interesse per Manuela e deciderà di fare il primo passo per corteggiarla. Le anticipazioni de Il Segreto ci confermano che la Marchesa non riuscirà ad uccidere Matias. Inigo infatti si fermerà appena in tempo, dopo aver scopero che alla locanda c’è Tomas e non il Castaneda. Isabel deciderà quindi di rimandare tutto ad un secondo momento.