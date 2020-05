Bundesliga, Francoforte-Monchengladbach: Probabili formazioni, pronostico, dove vederla in Tv e streaming

Francoforte-Monchengladbach si affrontano sabato 16 maggio alle ore 18:30 per la 26a giornata di Bundesliga, la prima dopo l’emergenza Covid-19. Sfida tra squadre che stanno vivendo una stagione totalmente diversa tra loro.

Francoforte-Monchengladbach: come arrivano alla gara

Il Francoforte prima dello stop ha subito 3 sconfitte consecutive precipitando in una zona di classifica del tutto anonima, infatti è 12° con 28 punti, solo 6 in più dalla zona retrocessione. Ha bisogno di ripartire con il piede giusto per non rischiare di ritrovarsi nelle sabbie mobili, quindi questa partita diventa subito fondamentale. Fortunatamente il tecnico Adi Hütter avrà tutta la rosa a disposizione.

Il Monchengladbach sta disputando un campionato ottimo nonostante qualche frenata negli ultimi tempi. La squadra è attualmente 4a ad un punto dal terzo posto. Prima della pausa ha sconfitto il Colonia in casa per 2-1 e spera di riprendere da dove si era fermato. Mancherà per infortunio Zakaria.

Francoforte-Monchengladbach: Le probabili formazioni

Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, Ndicka; Rode, Ilsanker; Gacinovic, Kamada, Kostic; Dost. All. Hutter.

Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Stindl, Kramer, Neuhaus; Embolo, Plea, Thuram . All. Rose.

Francoforte-Monchengladbach: Il nostro pronostico

Gara come tutte di questa giornata all’insegna di tanti dubbi dopo un lungo periodo di stop. Consigliamo la giocata sul segno GOL

Francoforte-Monchengladbach: dove vederla in Tv e streaming

La gara verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky. La partita andrà in onda solo per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l’apposita applicazione.

Troverete comunque sul nostro sito il live match così da non perdervi nessun aggiornamento importante.