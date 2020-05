Il Segreto – Riassunto e replica – 14 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda il 14 maggio 2020 con una nuova puntata. Puente Viejo si trova in una situazione critica, soprattutto per gli intrighi organizzati dalla Marchesa. La nobile infatti convince Francisca a darle una grossa somma di denaro con la scusa di alcuni acquisti. Poi rivela al figlio di aver scoperto la sua relazione con Rosa. Come avremo modo di vedere però, la nobile deciderà di non opporsi al loro rapporto.

Il riassunto de Il Segreto ci parla anche di Matias. Il ragazzo si trova fra due fuochi: da un lato il suo matrimonio con Marcela va sempre peggio, dall’altra inizia a sentire sempre di più un’attrazione per Alicia. Non sa che Maqueda nel frattempo ha ricevuto ordine dalla Marchesa di farlo fuori. Inigo infatti è pronto a scatenare un incendio per colpire Castaneda.

Il Segreto – Riassunto 14 maggio

Nel precedente episodio, Il Segreto ci ha mostrato la determinazione di Isabel a mettere fine alla vita di Matias. Incarnacion e Manuela inoltre sono finite in una fossa mentre passeggiavano nei boschi. Nella puntata di ieri, Manuela riesce ad uscire dalla buca in cui è finita con Incarnacion. Quest’ultima però è ferita e le chiede di chiamare Urrutia in aiuto. Intanto, Isabel riferisce a Francisca che il suo piano è acquistare le terre attorno alla sua vecchia tenuta. Così la convince a darle le 100 mila pesetas che le ha richiesto. La Marchesa cede invece alle richieste dei figli e accetta di fare alcune migliorie per la sicurezza dei minatori. Chiede però a Maqueda di andare avanti con il loro piano di uccidere Matias. La donna infatti vuole che Castaneda muoia quella sera stessa, magari in un incendio.

Intanto, Matias è sempre più distratto perchè il suo pensiero vola sempre verso Alicia. Poco dopo, comunica alla moglie di doversi assentare per qualche tempo e Marcela gli chiede di parlarne. Impone al marito di chiarire la questione, altrimenti lo seguirà per tutto il giorno e svelerà il mistero da sola. All’Havana, Ignacio dimostra di voler scendere a compromessi con Rosa, ma solo perchè possano parlare della situazione. Tomas invece chiede al fratello di coprirlo con la Marchesa: ha intenzione di rivedere Marcela, anche se questo volesse dire affrontare Matias. Mentre Mauricio impone a Tiburcio di far ragionare Dolores, Ignacio e Rosa hanno un nuovo scontro. La ragazza infatti vorrebbe che il padre non interferisse nella sua relazione con Adolfo, mentre Ignacio non intende cedere per via del possibile legame con la Marchesa. Quella sera, Matias incontra di nascosto Alicia e la bacia. La Marchesa invece rivela ad Adolfo di aver trovato le lettere di Rosa. Puoi rivedere la puntata de Il Segreto su Mediaset Play.