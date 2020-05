Enrico Brignano – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Enrico Brignano non ha bisogno di presentazioni: negli anni ha saputo mettere a punto con la sua storica parlata romanesca una serie di show e battute di grande successo. Ancora oggi è considerato uno dei comici più interessanti del panorama italiano. E non solo, perchè Enrico ha saputo ampliare lo sguardo a diversi settori del mondo dello spettacolo: è attore, showman, regista, cabarettista e doppiatore.

I fan di Enrico Brignano intanto sono in attesa di scoprire quando potranno assistere al suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei. Per adesso sappiamo solo che nella maggior parte dei teatri la programmazione è stata rifatta a partire dal febbraio dell’anno prossimo. In particolare il comico sarà presente in città come Verona, Roma, Milano, Sanremo, Bologna, Montecatini, Firenze, Pesaro, Torino, Bari e Bassano del Grappa.

Enrico Brignano – Età, compagna e figli

Enrico Brignano è nato a Roma il 18 maggio del ’66 e ha iniziato molto presto ad interessarsi di teatro. Da giovane ha seguito infatti i corsi dell’Accademia di Gigi Proietti, poi è sbarcato come comico a La sai l’ultima? e nel ’92 a Scherzi a Parte. Dal ’98 e per due anni invece ha dato il volto di Giacinto nell’amata fiction Un medico in famiglia, che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico italiano. L’anno successivo lancia il suo primo spettacolo Io per voi un libro aperto e nel 2000 diventa regista esordiente per Si fa presto a dire amore, dove recita al fianco di Vittoria Belvedere.

Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia per cinque anni. Il comico e la ballerina infatti hanno detto sìnel 2008, ma nel 2013 hanno scelto la strada della separazione. L’anno successivo invece troviamo Enrico al fianco della compagna Flora Canto, attrice e conduttrice, che gli ha dato la possibilità di diventare padre. Nel 2017 infatti è nata la loro prima bambina, Martina.