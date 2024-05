Oggi a vedere insieme la ricetta di una soffice brioche adatta per le merende di grandi e piccini: le Chelsea Buns. Partiamo dagli ingredienti per la pasta: 500 g di farina bianca tipo 0; un pizzico di sale; 7 g di lievito istantaneo secco; 75 g di zucchero semolato; 50 g di burro ammorbidito; 1 uovo; 225 ml di acqua; 30 ml di zucchero di canna; 75 g di uva sultanina; 25 g canditi misti; 50 g di uva passa; 5 ml di spezie macinate; circa 25-30 g di burro fuso da spennellare.



Vediamo desso gli ingredienti per la glassa: 60 ml di acqua; 5 ml di acqua di fiori di arancio; 40 g di zucchero semolato. Passiamo adesso alla preparazione.

Chelsea Buns: ecco come si preparano

Per prima cosa fate sciogliere il lievito di birra nel latte tiepido. Nel contenitore della vostra impastatrice aggiungete la farina, lo zucchero semolato, l’uovo e il lievito diluito nel latte. Fate lavorare l’impasto a velocità 1 con il gancio impastatrice per qualche minuto. Mettete a questo punto il sale e il burro ammorbidito, proseguite nel lavorare per altri 4 minuti al minimo della velocità.

Fatto poi l’impasto dovete ricoprire con pellicola e fate lievitare al caldo fino al raddoppio. Nel frattempo ponete in ammollo le uvette. Cercate di stendere l’impasto, su un piano infarinato, in una sfoglia quadrato di circa 30 cm di lato. Fatto ciò dovrete spennellare la sfoglia con il burro fuso, mettete poi lo zucchero di canna su tutta l’area, poi passate alle spezie miste, l’uva passa, l’uva sultanina risparmiando circa 1 cm lungo tutti i lati.

Avvolgete a mo’ di rotolo la sfoglia e ricavate dal rotolo le vostre girelle, dovreste ottenerne circa 12 pezzi che dovrete mettere su un fianco in una tortiera quadrata spalmata di burro e cosparsa di farina. Ricoprite con pellicola e fate lievitare fin quando non avranno aumentato del doppio il loro volume e avranno ricopertotutta la superficie della vostra teglia. Fate poi cuocere in forno caldo a 200° per circa 20 -25 minuti fino al momento in cui nonavranno un’area bella dorata.

Una volta fatte cuocere, levate la teglia dal forno e lasciatele intiepidire all’interno della tortiera di conseguenza mettetela su una gratella per dolci. Fatto ciò preparate la glassa. In un pentolino ponete acqua e zucchero e portate ad ebollizione gradualmente. Fate bollire per 1-2 minuti e poi levate dal fuoco. La glassa dovrebbe essere di una consistenza di sciroppo, di conseguenza abbastanza corposa. Una volta che lo sciroppo si è reso tiepido mettete l’aroma ai fiori di arancio e spennellate su tutte le focaccine. Una volta terminato cercate di servirle tiepide portando in tavola.