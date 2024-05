Al via da lunedì 13 maggio 2024 alle ore 22.00 le nuove puntate di “Uno chef in fattoria”, programma condotto dal noto chef da Roberto Valbuzzi che per l’occasione è approdato su Food Network. Il programma per lui è stato ed è tuttora un viaggio inedito che vede lo chef vestire di panni di un contadino e salpareper un lungo viaggio da Varese alla Valtellina con lo scopo di scoprire i prodotti locali. Parliamo di un nuovo format televisivo data in mano alla guida del giovane chef che di sera guida la sua brigata e di giorno.

Quest’ultimo ha una vita divisa tra la fattoria di famiglia nel varesotto, il suo ristorante Crotto Valtellina a Malnate (VA) e la famiglia: nonni, mamma e papà, la moglie Eleonora e la loro figlia Alisea. Da lunedì 13 maggio potremo continuare seguire su Food Network lo chef Roberto Valbuzzi nei nuovi episodi di “Uno chef in fattoria”.

Uno chef in fattoria: ecco quando va in onda e su che canale

Grande appassionato dei sapori genuini e dei prodotti a livello biologico e a chilometro zero, lo chef li valorizza offrendoci tre piatti in ciascuna puntata.Per lui difatti nella grande distribuzione biosgna leggere l’etichetta per comprendere davvero da dove proviene ciascun prodotto. E poi vanno sempre favoriti gli ingredienti di stagione, che salvaguardano ottime proprietà organolettiche e oltretutto sono anche più economici. In questo specifico periodo biosgna puntare su mele e pere, insalate, verze, cavoli e zucca, congiuntamente a coste, bietole e radicchi tardivi.

E poi si possono sfruttare gli agrumi per creare delle gustose marmellate o i carciofi per le conserve. Lo stesso chef ha poi dichiarato che in cucina in generale cucino lui ma che la compagna Eleonora è davvero brava nei dolci. Ed è la persona a cui si affida quando sperimenta nuove ricette coni suoi giudizi che per lui sono preziosissimi. Non c’è un piatto in particolare preferito della sua moglie, ma in questo momento le piace parecchio il suo filetto di cervo alla Wellington, ricoperto da una sfoglia fatta con il supplemento di grano saraceno e servito con salsa di mirtilli e dragoncello.

Durante ciascuna puntata, Roberto è solito far entrare il pubblico nella sua casa facendoli essere partecipi di eventi e luoghi a lui familiari. Non soltanto poi, il viaggio è anche una maniera per far capire e vedereai telespettatori i prodotti locali tipici della sua terra di origine, materie prime che non scarseggiano mai nel suo ristorante.