Lina Perned – Chi è Livia – Il Commissario Montalbano

Lina Perned è la seconda Livia Burlando ne Il Commissario Montalbano. L’attrice di origine svedese ha interpretato infatti il ruolo secondario della storica fidanzata di Salvo per un un’unica stagione, la nona. Il suo debutto nella fiction è avvenuto grazie all’episodio Il sorriso di Angelica, il primo del capitolo e trasmesso in origine nel 2013. Ha avuto inoltre un ruolo cruciale nella vita di Salvo nel corso della puntata Una lama di luce.

La presenza di Lina Perned ha contribuito a regalare un’ipennata di ascolti alla fortunata fiction di Rai 1. Quasi 10 milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo per seguire il suo rapporto con Salvo, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti. Chi è Lina Perned? Scopriamolo insieme.

Lina Perned – la ‘seconda’ Livia de Il Commissario Montalbano

Lina Perned vive a Stoccoloma e parla un inglese perfetto. Il suo primo lavoro in Italia riguarda proprio Il Commissario Montalbano, una realtà in cui si è inserita senza alcuna difficoltà. Prima di approdare sul set non era mai stata in Sicilia, anche se da piccola ha visitato alcune località del Nord insieme alla famiglia. “Della Sicilia ovviamente mi sono innamorata della cucina, che bontà. Qui in Svezia la cucina italiana è molto popolare, tanto che a ogni angolo c’è un ristorante italiano. Pensi che da noi i bambini sono convinti che gli spaghetti siano un piatto tipico svedese“, ha detto un po’ di tempo fa a Sorrisi.

A quanto pare è stata proprio la casa di produzione della fiction, la Palomar, a cercare Livia in Svezia. Serviva infatti un’attrice che sostituisse Katharina Bohm, l’artista che ha interpretato quel ruolo per le prime otto stagioni. “Volevano una figura bionda, algida, che ricordasse un po’ Katharina“, ha detto Lina, “tra una quindicina di attrici convocate hanno scelto me“. Lina Perned aveva già una certa esperienza in fatto di show seriali. In seguito, il suo ruolo verrà affidato a Sonia Bergamasco. Nata il 26 luglio del ’73 a Helsingborg, in Svezia, la Perned ha debuttato sul piccolo schermo con Pentagon dove ha interpretato se stessa. Nello stesso anno, il ’97, ha replicato lo stesso lavoro per Knesset. Al tempo stesso ha assunto il volto di Kristin Asplund per la serie En Fyra for tre, per ben 43 episodi. Il suo ultimo lavoro risale invece al 2018 grazie al film crime e drama Jimmy Jones, diretto da Jonas Overton.