Cristian Alaimo – Chi è il Cartomante – Ciao Darwin 8

Cristian Alaimo è riuscito a farsi conoscere anche a Ciao Darwin 8, in qualità di Cartomante. Un alias che lo accompagna da diverso tempo e che è stato sottolineato durante la sfida Web Vs Tv. Soprattutto per quanto accaduto durante la prova La macchina del tempo. Avremo modo di vederlo anche ai Darwin di Donatello, in lizza per uno de premi.

Chi è Cristian Alaimo? Originario di Palermo, ha già conquistato la tv locale con un programma tutto suo. Seguitissimo anche sui social, in questo periodo di quarantena ha deciso di rimboccarsi le maniche e creare dei contenuti in streaming con altri colleghi.

Cristian Alaimo – Chi è?

Cristian Alaimo è originario di Palermo ed è un esperto di cartomanzia. In una tv locale infatti continua a tenere banco da 17 anni con un programma che ruota attorno a questa passione. A CentroCampoTv ha consigliato persino dei numeri da giocare a tutti i telespettatori. In gara nella sfida WeB Vs Tv con il numero 5, a Ciao Darwin 8 si è ritrovato in sfida contro Annibale Astio. Una delle pagine più divertenti dell’ottava edizione, soprattutto perchè entrambi hannoa vuto parecchie difficoltà a rispondere alle domande del conduttore.

Ne La macchina del tempo, i due concorrenti hanno dovuto rispondere a diverse domande sull’antica Roma. Per poi recuperare il latte presente nella vasca di Poppea e molto altro ancora. Nonostante gli scivoloni iniziali dello sfidante, la simpatia di Alaimo ha conquistato del tutto gli spettatori. In molti hanno commentato la diretta durante la messa in onda originale. In base a quello che sottolinea nel suo sito Cartomante Cristian, l’ex concorrente è un esperto di cartomanzia, esoterismo, astrologia e pure veggenza. Durante i Darwin di Donatello invece tenterà la fortuna per la categoria Miglior Look, ma il premio verrà assegnato ad un altro concorrente molto più popolare.