Domenica In – Ospiti 31 maggio – Chi ci sarà?

Domenica In ritorna nel primo pomeriggio di Rai 1 del 31 maggio 2020. Ultimo appuntamento del mese con il programma di Mara Venier, pronta ad accogliere una nuova tornata di ospiti. Ancora una volta l’emergenza impone l’assenza di pubblico in studio e il collegamento con gli invitati.

Le anticipazioni di Domenica In puntano i fari su Massimo Ranieri, che si racconterà fra aneddoti e ricordi. Un’occasione per presentare anche il suo singolo Mia Ragione, lanciato nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo insieme tutti gli ospiti di oggi.

Domenica In – Gli ospiti della puntata

Domenica In è pronta per regalare tante risate al pubblico da casa. Enrico Brignano sarà fra gli ospiti che vedremo questo pomeriggio. Il comico si trova a casa e si collegherà per parlare Tutto casa e teatro, lo spettacolo che verrà trasmesso domani, 1 giugno, su Rai 2. Parlerà inoltre di come ha vissuto la quarantena, le dinamiche familiari vissute con moglie e figlia. Spazio anche a Morgan, alias Marco Castoldi. In questa nuova occasione, il cantautore presenterà il suo nuovo libro Essere Morgan, la casa gialla. L’artista si trova nella sua casa di Milano e parlerà dei tanti aneddoti che hanno affollato la sua vita.

Per quanto riguarda la Salute, interverrà il professor Massimo Galli del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco di Milano. Si parlerà ancora di Covid-19 e gli effetti della pandemia, dati alla mano. Le anticipazioni di Domenica In ci parlano anche di politica: interverranno il governatore della Liguria Giovanni Toti e Antonio Decaro, il Sindaco di Bari, per parlare della riapertura prevista fra pochissimi giorni. In collegamento da Pechino, la corrispondente Giovanna Botteri ci darà invece uno sguardo sul mondo. 30 anni nei panni di inviata e la possibilità di seguire tutti gli eventi internazionali che hanno lasciato l’impronta. Fra gli ospiti troviamo anche Pierluigi Diaco, il volto alla guida del programma Io e te.