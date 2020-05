Nicola Vivarelli nella polemica | Biagio D’Anelli smaschera Uomini e Donne

Nicola Vivarelli torna al centro della polemica e questa volta a puntare il dico contro di lui è Biagio D’Anelli. Il cavaliere che da più di un mese corteggia Gemma Galgani sembrerebbe aver mentito a tutta la redazione ma soprattutto alla stessa dama.

A rivelare l’indiscrezione e la verità è proprio Biagio nelle sue storie Instagram poche ore fa. I fan del programma e dello stesso ex gieffino, non si sarebbero mai aspettati che la verità sul cavaliere fosse così dura. Come reagirà la dama del torno over?

Nicola Vivarelli nella polemica

A rivelare la verità sul cavaliere sembra essere arrivato Biagio D’Anelli che, poche ore fa ha deciso di lanciare l’ennesima bomba sui social, scatenando la polemica contro Nicola Vivarelli. Gemma Galgani durante l’ultimo mese, ha intrapreso la conoscenza con un cavaliere conosciuto grazie al nuovo format di Uomini e Donne. Nelle lunghe settimane di quarantena infatti, la dama grazie a delle chat ha avuto il piacere di conoscere diversi cavalieri pronti a corteggiarla con le parole.

L’unico con cui ora sta instaurando una conoscenza è proprio Nicola. Il giovane infatti, si è dimostrato pronto a corteggiare la dama con tutte le attenzioni possibili, dando modo ai fan di ricredersi con i suoi comportamenti.

Nelle ultime ore però, Biagio D’Angelo sembra aver lanciato la verità sul cavaliere lasciando tutto il web senza parole. Quali sono state le sue affermazioni?

Cavaliere ha mentito a Gemma

La conoscenza tra Gemma e Nicola sembrava andare per il verso giusto fino a poche ore fa quando, Biagio ha deciso di dire la sua verità nei confronti del cavaliere. Nicola Vivarelli si trova così nuovamente al centro della polemica e la causa sembra l’ennesima bugia detta nei confronti del programma di Uomini e Donne ma soprattutto nei confronti di Gemma.

Biagio d’Anelli ha affermato che: “Abbiamo riso e scherzato ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di uomini e donne. Nicola è felicemente fidanzato e la cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità per Gemma”.

Come la prenderà la dama del torno over queste nuove segnalazioni ma soprattutto quale provvedimento sceglierà la redazione di Uomini e Donne contro Nicola?