Pierluigi Diaco – Tutto su di lui – Età e marito

Pierluigi Diaco ha un sogno nel cassetto: diventare presto papà. Il conduttore di Io e Te vorrebbe allargare la famiglia e riuscire a diventare genitore al fianco del marito. Domani ritornerà su Rai 1 con il suo programma di punta, mentre oggi sarà ospite di Domenica In.

Parlerà in particolare della nuova edizione dello show, ma anche del suo rapporto con il marito. “Lui è l’amore della mia vita, gli devo tutto“, ha detto in passato. Per adesso in casa sono in tre: Pierluigi Diaco, la sua dolce metà e il cagnolino di quest’ultimo, Ugo.

Pierluigi Diaco – Età, carriera e marito

Pierluigi Diaco nasce a Roma il 23 giugno del ’77 e fonda nel ’92 il Coordinamento Antimafia. Inizia a scrivere con Scrosati un libro a quattro mani su Ennio Pintacuda, il padre gesuita con un grande impegno sul fronte antimafia. Nel ’95 debutta come giornalista in TMC giovani-vecchi e conduce Generazione X. Il titolo del programma lo spingerà anche al centro delle polemiche per via di uno show omonimo condotto da Ambra Angiolini. Nel 2003 e per due anni guida C’è Diaco, poi diventa speaker per RTL 102.5 e opinionista per Scalo 76.

Maurizio Costanzo lo prende poi sotto la sua ala protettiva: nel 2010 entra nel cast di Bontà loro come autore. L’anno successivo è al fianco del giornalista al Maurizio Costanzo Talk e al tempo stesso entra nello spazio Così è la vita di Domenica In. Per quanto riguarda la sua vita privata, Pierluigi Diaco è sposato con Alessio Orsingher dal 2017. I due si sono uniti con rito civile e sono più felici che mai.