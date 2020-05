Alessio Orsingher – Chi è il marito di Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher è la dolce metà di Pierluigi Diaco. I due si sono sposati nel 2017 e continuano la loro esistenza felice. Entrambi condividono la passione per lo stesso lavoro: sono giornalisti e conduttori. Anche se Alessio rispetto al marito è meno presente sul piccolo schermo.

Con la sua delicatezza e ironia, Alessio Orsingher è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico televisivo. Spesso viene associato alla collega con cui collabora nel programma Tagadà, Tiziana Panella.

Alessio Orsingher – Età e marito

Alessio Orsingher nasce a Massa il 19 febbraio dell’86 e inizia a collaborare fin da giovanissimo con il giornale Il Tirreno. Completa gli studi a Pisa e consegue la laurea in Scienze Giuridiche. Poi decide di lasciare la Toscana e si trasferisce a Milano. Qui frequenta la scuola Walter Tobagi dedicata al giornalismo. Il suo debutto in tv risale invece al 2010, quando lo vediamo in Class CNBC. Poi entra nella redazione di Punto e a capo e diventa conduttore di Primo Tempo News. Nel 2012 lo troviamo a Roma, dove vive ancora oggi. Michele Santoro lo sceglie come inviato per tre programmi su La7, uno dei quali condotto da Giulia Innocenzi. Rimane al fianco del celebre giornalista per tre anni e si concentra nei settori di economia e politica. Nel 2015 sceglie invece di affiancare la Panella nel programma Tagadà, sempre nella stessa rete.

Il 5 novembre del 2017, la vita di Alessio Orsingher subisce una svolta: diventa marito di Pierluigi Diaco. Un grande evento che ha sancito il fidanzamento durato due anni. Scelgono tra l’altro di chiedere che sia Maurizio Costanzo a celebrare la loro unione, mentre Irene Ghergo viene scelta come testimone di nozze. In alcune interviste, i due hanno raccontato che il loro amore è sbocciato grazie ad un grande colpo di fulmine. Sono rimasti travolti entrambi e non si sono più divisi.