Eleonora Daniele – Tutto su di lei – Età, marito e figlia

Eleonora Daniele è diventata la mamma del momento: pochi giorni fa ha dato alla luce Carlotta, la prima figlia nata dal suo matrimonio con il marito. Non potrebbe essere più felice, anche se non tutto è andato come aveva previsto. A causa di una complicazione, si è dovuta sottoporre al parto cesareo e non ha potuto dare alla luce la sua piccola in modo naturale.

Eleonora Daniele è anche il volto storico di Storie Italiane: il pubblico si chiede quando ritornerà sul piccolo schermo ed è facile ipotizzare che ci vorranno alcuni mesi. La conduttrice vorrà prima preoccuparsi del benessere della bambina e il lavoro finirà quindi in secondo piano.

Eleonora Daniele – Età, marito e figlia

Eleonora Daniele nasce a Padova il 20 agosto del ’76 e vive il suo debutto in tv diversi anni dopo, nel 2001. Il merito è di La sai l’ultima?, dove la futura giornalista compare come figurante. Alcuni mesi più tardi la troviamo come concorrente del Grande Fratello 2 e nel 2002 debutta come attrice in La squadra, la fiction di Rai 3. L’anno successivo la vediamo invece in Un posto al sole e poi alla guida de La vetrina e L’Italia dei porti. Nel 2004 Eleonora amplia lo sguardo verso il grande schermo ed entra nel cast de Le Barzellette dei fratelli Vanzina. Poi debutta anche a teatro con Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello.

Nello stesso anno la troviamo alla guida di Unomattina, una popolarità che non potrà che crescere negli anni successivi. Intanto Eleonora Daniele decide di sposare il fidanzato storico Giulio Tassoni nel 2019, dopo 16 anni di relazione. Pochi mesi più tardi i due danno alla luce la loro prima figlia. “La mattina stavo benissimo“, ha detto di recente a TvMia, “Poi, nel pomeriggio, come da programma, sono andata a fare un monitoraggio e, solo allora, il mio medico mi ha detto che Carlotta doveva nascere subito“.