Camilla Mangiapelo torna a parlare di Nilufar Addati e questa volta cerca di riprendere la critica lanciata da lei durante le sue storie Instagram. Quali sono state le spiegazioni che la ex corteggiatrice avrebbe detto?

Nilufar Addati torna al centro del gossip e la causa sembra essere stata un’affermazione che la collega influecer Camilla avrebbe lanciato nei suoi confronti. Durante la giornata di ieri, Mangiapelo ha affermato nelle sue storie Instagram di non provare troppa simpatia nei confronti di Nilufar.

Camilla Mangiapelo e la critica a Nilufar

L’affermazione lanciata da Camilla durante la giornata di ieri ha lasciato tutti i fan e i social in delirio. La ex corteggiatrice ha infatti risposto così alla domanda per il quale non le stia molto simpatica l’Addati: “Quello che noi chiamiamo antipatica può essere un termine più elegante: Incompatibilità caratteriale di dimensioni epiche”.

Le sue parole hanno subito lasciato ai social la possibilità di trarre le loro conclusioni su quale potrebbe essere la reale motivazione.

A gettare benzina sul fuoco è arrivata anche l’influencer Deianira Marzano che, ha voluto sottolineare un’ipotetica gelosia di Camilla nei confronti di Nilufar. Tra di loro infatti, sembra non esserci stata mai una forte amicizia tanto da creare un vero e proprio polverone mediatico attorno alla faccenda.

Nella serata di ieri però, Camilla ha voluto specificare alcune cose in merito alle sue parole. Quale sarà stata la sua spiegazione?

Ex corteggiatrice racconta la verità

Una delle tante ipotesi che sta girando nelle ultime ore sui social, sembrerebbe quella che Camilla sia stata mandata via dalla stessa agenzia per cui lavora ancora Nilufar. Proprio per questo, Mangiapelo ha voluto dire la sua smentendo tutte le false ipotesi del momento.

Le sue parole sono state chiare e senza giri di parole: “Sono stata io a decidere di cambiare agenzia, rimanendo in ottimi rapporti con i titolari e continui a provare una forte stima per loro. Nella vita non è sempre tutto bianco o nero, esistono delle sfumature e non necessariamente quando si intraprende un cammino differenze ci sono delle discussioni o dei rapporti inclinati alla base. Io non serbo rancore a non ho cattiveria da sputare addosso a nessuno, nella vita le cose importanti sono altre. Ma in merito a quello che leggo, confermo nuovamente che fino alla fine dei miei giorni, in qualsiasi luogo e di fronte a chiunque, se mi viene posta una domanda, per quanto scomoda sia la risposta da me avrete solo la verità e ciò che realmente penso”.

Camilla Mangiapelo spiega così la sua critica nei confronti di Nilufar, mettendo a tacere qualsiasi ipotesi inventata nelle ultime ore.