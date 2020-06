Biagio Izzo – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Biagio Izzo è sicuro che l’avventura di Made in Sud sarà una bella sfida. Il comico napoletano vivrà un vero e proprio debutto grazie all’edizione 2020 del programma. “Esibirsi senza pubblico per un comico è difficile. Senza gli applausi devi essere giudice di te stesso e capire da solo se la tua comicità ha fatto centro“, ha detto a TelePiù.

Biagio Izzo è felice di poter alleggerire le serate del pubblico italiano. Soprattutto per via del lockdown e delle restrizioni che abbiamo vissuto per diversi mesi. Un po’ di buonumore non guasta e il comico è pronto a fare ridere, “Per me è appagante, perchè una risata ti mette di buonumore“.

Biagio Izzo – Età, moglie e figli

Biagio Izzo nasce a Napoli il 13 novembre del ’62 e inizia la sua carriera al fianco di Ciro Maggio, con cui forma il duo Bibì e Cocò. I due artisti riescono a farsi conoscere anche grazie alla partecipazione in alcune tv locali e persino nelle cerimonie nuziali. Il successo per il comico scoppia però con TeleGaribaldi di Canale 9, cui segue Pirati e Pirati Show. A livello nazionale invece dimostra le sue capacità durante il programma Macao guidato da Alba Parietti. Negli anni 2000 lo vediamo spesso al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi, per i cinepanettoni Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India.

Biagio Izzo ha conosciuto l’amore diverse volte. Le prime nozze sono state con Teresa, da cui ha avuto le figlie Alessia e Valeria. Poi nel 2008 si è sposato con Federica Apicella, da cui ha avuto i figli Martina e Raffaele. “Ho una moglie meravigliosa che è il perno sul quale ruota la mia famiglia“, ha detto poco tempo fa l’attore e comico. La primogenita invece lo ha fatto diventare nonno nel 2018. Purtroppo a causa del suo lavoro è spesso assente, sia come padre che come nonno.